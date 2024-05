Mor Schnellinger, la llegenda del futbol alemany que va empatar a 'el Partit del Segle'

El món del futbol és de dol. L'exfutbolista alemany Karl-Heinz Schnellinger, autor del gol de l'empat d'Alemanya Occidental a l'èpica semifinal del Mundial de Mèxic 1970 contra Itàlia, considerat el 'Partit del Segle', ha mort aquest dimarts als 85 anys.

La família va comunicar a l'agència de notícies alemanya que Schnellinger va morir dilluns a la nit a Milà. Al Mundial del 1970, el defensa va marcar l'1-1 en el descompte del partit disputat a Ciutat de Mèxic per forçar la pròrroga, en què Itàlia va acabar imposant-se per 4-3 en el que es recorda com 'el Partit del Segle' .

Aquell gol, l'únic que va marcar en els 47 partits que va disputar entre el 1958 i el 1971, va convertir Schnellinger en llegenda. També va jugar la final de la Copa del Món del 1966 a Wembley (Londres), que els alemanys van perdre per 4-2 contra l'amfitriona Anglaterra.

Schnellinger va passar la major part de la seva carrera a Itàlia, on era conegut com 'Carlo il Biondo' (Carlos el ros), arribant a la Sèrie A el 1963 per jugar per a l'AC Mantova, després de proclamar-se campió d'Alemanya amb el Colònia. El 1964 va signar per la Roma, encara que va ser al Milan on va guanyar nombrosos títols, entre ells la Sèrie A, la Copa d'Europa i dues Recopes.

Tot seguit, poden veure un vídeo del mític gol que serà recordat eternament pels aficionats del futbol alemany i també pels mexicans, que van veure com l'empat els donava ales en un partit que van acabar perdent.

WM Halbinale 1970 - "Ausgerechnet Schnellinger" zum 1:1 gegen Italien (17.06.1970)

La frase del comentarista de televisió Ernst Huberty: "Schnellinger entre tots!" segueix sent un culte avui dia. Alemanya va perdre el partit 3-4 després de la pròrroga en un partit increïblement dramàtic i va acabar tercer a la Copa del Món. Menys conegut és que Schnellinger també va estar sobre el terreny de joc en un altre clàssic, la derrota per 2-4 a la final del Mundial contra Anglaterra el 1966, i va quedar quart al Mundial de Suècia del 1958, llavors amb Fritz Walter. Va jugar el seu últim partit internacional contra Albània el 1971. Quan poc temps després la República Federal es va proclamar campiona d'Europa i del món, el 1972 i el 1974, el lateral esquerre ja es deia Paul Breitner.