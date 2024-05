Moren almenys set nadons a l'Índia, després d'un incendi a un hospital

per Gabriel Izcovich

Almenys set nadons han mort i més han resultat ferits com a conseqüència d'un incendi que es va originar aquest dissabte a la nit a l'hospital infantil New Born Baby Care de Vivek Vihar, a la ciutat índia de Delhi.

En total, els equips d'emergència han rescatat una dotzena de nadons, que posteriorment van ser traslladats a un altre centre hospitalari. Cinc dels dotze nadons rescatats continuen ingressats a l'hospital per rebre assistència mèdica, segons ha informat The Times of India.

El cos de bombers de Delhi va rebre una trucada d'alerta a les 23.32 hores (hora local) i, immediatament, agents de policia i efectius de bombers es van desplaçar al lloc per sufocar el foc.

"A les 23.32, la sala de control del servei de Bombers va rebre informació que s'havia produït un incendi en un hospital. En total, 16 unitats de bombers van arribar al lloc i el foc es va extingir completament", ha relatat el oficial de Bombers Rajendra Atwal.

Atwal ha confirmat que, a més de l'hospital, dos pisos més d'un edifici residencial proper també s'han vist afectats per les flames i ha assegurat que “es compartiran més detalls més endavant”.