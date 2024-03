Els motius pels quals s'han disparat els preus de les mones de Pasqua

Els consumidors s'enfronten aquest any a un sabor amarg en una de les tradicions més dolces de la temporada: les Mones de Pasqua. L'emblemàtic dolç ha vist un augment significatiu en el preu i ha deixat a molts preguntant-se què està darrere d'aquesta tendència a l'alça.

Un dels factors clau que ha contribuït a aquest fenomen és el vertiginós augment del preu del cacau. Els futurs a Nova York apunten a un creixement de més del 200% des de començament d'any, superant els 10.000 dòlars per tona. Aquesta escalada, impulsada per les males collites als principals països productors, especialment a l'Àfrica Occidental, ha exercit una pressió considerable sobre els fabricants de xocolata.

Grans companyies xocolateres com Nestlé, Hershey i Lindt han sentit l'impacte dels resultats financers. Tot i que Lindt va registrar un creixement del 10,3% en vendes, Nestlé va tancar l'any en números vermells (-1,5%). Tot i això, tots enfronten la realitat d'haver de gestionar costos més alts de matèries primeres.

A més a més del cacau, altres factors com la inflació i la menor demanda de productes han contribuït a l'augment de preus. L'escassetat de pluges als països productors de cacau ha exacerbat encara més la situació, amb l'Organització Internacional del Cacau (ICCO) pronosticant un dèficit rècord aquest any.

Per contrarestar aquests desafiaments, els fabricants de xocolata han implementat estratègies com ara el trasllat de costos al consumidor i la recerca d'alternatives més econòmiques per als farcits dels seus productes. Això ha portat a canvis en la composició de les Mones de Pasqua, amb més èmfasi en ingredients més assequibles com el caramel o les fruites.

En resum, l'encariment de les mones de Pasqua aquest any es deu a una combinació de factors, inclòs l'augment de preus del cacau, la inflació i l'escassetat de pluges a les regions productores. A mesura que els fabricants lluiten per mantenir marges de benefici, els consumidors poden esperar trobar preus més alts als seus dolços favorits aquesta temporada.