El MotoGP VIP Village una experiència de 360 graus deliciosa

Fins aquest diumenge els que han adquirit les entrades VIP podran degustar els més de 100 plats que l'equip de Vilaplana Catering ha elaborat amb molt de compte per a aquest espai del MotoGP Vip.

Un lloc on els seus participants viuran una experiència inoblidable, gràcies a les seves magnífiques presentacions culinàries, una atenció excel·lent dins d'un espai ampli i lluminós que compta amb una grada de fila 1 inigualable embotida en un ambient càlid on la diversió està assegurada gràcies a les diferents i nombroses activitats VIP.

Tot plegat fa que valgui la pena viure una vegada a la vida o tantes com les que es vulguin la MotoGP des d'aquest MotoGP Village, on menjar, gaudir de les curses i conèixer els pilots d'aquest esdeveniment esportiu internacional significa assaborir una experiència única de primer nivell.

Barcelona acull així una de les curses més esperades pels amants de les motos: el Gran Premi Monster Energy de Catalunya des de divendres passat i fins aquest diumenge 26 de maig.

La destresa dels millors pilots s´ha sabut combinar amb l´exclusivitat de la zona d´hospitalitat oficial de MotoGP™ VIP, de la mà i contrastada experiència de gairebé 50 anys de Vilaplana Catering que és l´encarregada d´oferir una gastronomia d´elit per als paladars més exigents.

COL·LABORACIONS D'ALTA CUINA

| Catalunyapress

En aquest Gran Premi, s'ha unit a l'equip Vilaplana el xef català Rafel Muria, del restaurant QUATRE MOLINS, que compta amb una estrella Michelin i un recent Sol Repsol.

Rafel Muria és un ferm defensor d'una cuina que fusiona la tradició culinària amb la innovació i que al paladar es gaudeix amb gran intensitat.

Per a la cita al costat del xef JuanLu Fernández han elaborat plats especials com “Espàrrec blanc a baixa temperatura, verat i puré de coliflor”, o “Lingot de galet Balfego, parmentier i salsa de tonyina”.

| Catalunyapress

Aquestes noves incorporacions s'uneixen a les creacions especials per a aquest esdeveniment de distingits xefs Estrella Michelin i Soles Repsol com Jordi Roca , Benito Gomez i Juanlu Fernández amb el mestre pastisser Oriol Balaguer. De fet, els participants en aquest espai singular podran delectar-se amb el gelat que ha dissenyat Jordi Roca amb motiu del 75è aniversari de MotoGP™, que se celebra aquest 2024 i de gust de fruits vermells únic.

| Catalunyapress

Tots ells han preparat elaboracions especialment dissenyades per a aquest espai que es podran degustar juntament amb les seves receptes més icòniques als circuits europeus on Vilaplana és responsable aquesta temporada i durant els propers 5 anys de l'experiència culinària del MotoGP VIP Village™, la plataforma oficial d'hospitalitat del mundial de motociclisme.

| Catalunyapress

A Montmeló, en concret, els assistents també podran degustar els plats del restaurant de Jerez LU, CUINA i ÀNIMA de Juanlu Fernández, com un “Bacallà amb sopa de pernil i sabaió”, entre d'altres de les seves creacions.

| Catalunyapress

Es preveu que per aquest espai VIP passin durant aquests dies prop de 1.500 persones que seran ateses per un equip de 200 persones.

A més, de l'àmplia oferta gastronòmica de la mà de Vilaplana es podran accedir a plats com “Picanya de vaca 'La Finca' rostida al punt” o receptes amb picades d'ullet a la gastronomia catalana com “Canelons de rostit amb beixamel trufada” o “Judías del Ganxet saltejades amb cansalada”.

| Catalunyapress

L´experiència de restauració estarà disponible des de primera hora del matí, amb esmorzars exclusius, fins a la finalització de les curses i anirà acompanyada per una carta de còcteleria d´elit per satisfer els desitjos dels visitants de MotoGP VIP Village™ en qualsevol moment del dia .

| Catalunyapress

Un dels punts clau del servei de Vilaplana, per la seva condició de càtering sostenible acreditat, serà la cura del medi ambient, una màxima que es recolza, entre altres elements, en una compra responsable i ètica que inclou tant productes de comerç just com de benestar animal, així com la utilització de producte tradicional i amb certificació d'origen protegida, de productes de temporada i pesca sostenible.

| Catalunyapress

A més, s'han eliminat els envasos i materials d'un sol ús. Així mateix, Vilaplana dissenya i executa el seu servei amb el focus en la prevenció, l'anàlisi i la reducció del malbaratament alimentari gràcies al seu programa Stop Food Waste, que impulsa la companyia en el seu compromís amb els ODS.

Fran Benítez: "A Vilaplana busquem oferir al MotoGP Village el millor expectacle gastronòmic d'alta cuina"

| Catalunyapress

El responsable de Vilaplana, Fran Benítez, en declaracions a Catalunyapress, ha destacat la cura pel detall de Vilaplana “això és el que estem buscant. Que al final, que igual que tenim el millor espectacle de motos, doncs també tinguem en aquest espai el millor espectacle gastronòmic i que al final, l'emoció i l'adrenalina que tenim tots en veure competir els millors pilots de la Moto GP, també aquesta emoció la tinguem a l'hora de dir estic gaudint d'alta gastronomia molt variada, igual que els nostres pilots i que va canviant al llarg del dia i al llarg del cap de setmana, on els nostres convidats tenen la possibilitat de provar al voltant de 100 propostes. gastronòmiques preparades per Vilaplana Catering i algunes fins i tot col·laboracions amb Xefs de Prestigi amb Estrelles Michelin i Sol Repsol”.

Vilaplana Catering, marca de càtering d'alta gamma de Compass Group Espanya , ofereix des d'aquesta temporada la millor oferta gastronòmica als circuits europeus de MotoGP™. La seva proposta contempla més de mig centenar d'elaboracions a cada Gran Premi i una varietat de postres única juntament amb diferents opcions vegetarianes, veganes i dietes especials per a celíacs.

Les 100 propostes gastrònomes diferents se les trobarà el comensal al llarg de tot el dia i en els diferents àpats. De fet, s'ha creat aquest menú sense que “ens haguem marcat un repte. Al final és, quan hom arriba a les 8 del matí, què vols trobar? Doncs un bon esmorzar. I en aquest esmorzar, què hi ha d'haver? Doncs hi ha d'haver dolç i ha d'haver salat. Doncs si ja tens 4 o 5 cosetes dolces, tens 4 o 5 cosetes salades, ja que esmorzant ja són 10” afirma Benítez.

A partir d'aquí, “a mig matí, s'hi incorpora algun sandvitx, alguna cassoleta, després ja entra el moment aperitiu, el menjar, llavors la gastronomia es va transformant al llarg del dia i sense adonar-se'n van apareixent en escena moltes noves referències per, òbviament, per delitar els paladars i perquè tothom estigui content. Dins aquesta varietat també trobes que tothom pugui dir escolta doncs això m'agrada més o això va menys amb mi però em ve de gust provar em ve de gust provar això” i així Vilaplana va introduint novetats al paladar dels seus exigents comensals.

“A l'hora del dinar i ja gairebé berenar es trobaran aquest de corners, uns stations on el nostre equip de cuina acaba els plats a la vista del client perquè ja en aquell moment en què els recolliran es puguin estar estimulant de com es cuida el detall, com si estiguéssim en un restaurant gastronòmic , però per a moltes més persones” descriuen des de Vilaplana.

I alhora “ens trobarem un nombre de cambrers que també aniran oferint gastronomia entre les diferents taules amb una oferta diferent de la que tens a les estacions, de tal manera que completi l'experiència i que, si no et vols aixecar perquè en aquest moment estàs còmodament assegut, et porten una altra sèrie d´aperitius que pots prendre” convertint l´experiència en tranquil·la i adaptada a tots els gustos.

| Catalunyapress

Quan ha begut la carta és àmplia ia més segons expliquen des de Vilaplana per a l'ocasió “tenim uns còctels d'autor pensats també en les curses, que se serveixen en un got de vaixella experiència i amb forma de casc” que converteix la seva degustació en una experiència inoblidable que és el que des de Vilaplana es persegueix a cada moment del dia.

Perquè es busca “que en aquest espai les persones que hi visquin una experiència gastronòmica completa. Entenem que és una experiència 360 graus, perquè al final, en aquesta varietat, com se serveix, com es prepara, la vaixella és singular. Trobareu un pneumàtic que és una safata on servim aperitius i és clar doncs sent això és xulo o trobaràs un casc que es destapa i aquí hi ha uns aperitius i en destapar-lo surt el fum com si fos el del motor d'una moto llavors bo a l'hora d'omplir i satisfer tots els sentits, ja que entre aquesta vista, aquest olfacte, aquest gust, ens embriagarem” afirma Benítez.

Des de Vilaplana la internacionalització dels seus serveis és un pas natural del desenvolupament de l'empresa perquè quan busques l'excel·lència i busques el màxim nivell, si no tens aquesta part d'internalització, probablement no arribis al nivell que vols arribar. Aleshores és correcte que apostem per la internalització perquè creiem que és necessari per trobar aquesta excel·lència . Els nostres comensals gaudiran de tot un espectacle a la pista i de l'exclusivitat de cada plat”.

L'objectiu és que sigui tota una experiència per als cinc sentits, per això cada detall està cuidat al màxim i inclou l'ús d'una vaixella experiencial composta per safates en forma de pneumàtic de competició o cascs utilitzats com a recipients, forma part d'una decoració per enamorar els amants del motor i un vestidor d'acord amb l'ambient d'aquesta competició.

El mundial de MotoGP™ se suma a la llista de grans esdeveniments, com els Latin Grammy celebrats a Sevilla el 2023, les darreres edicions de la Davis Cup o el festival Starlite Madrid, que han comptat amb Vilaplana Catering per donar un toc únic i de distinció a la zona gastronòmica.

Rafel Muria: “La feina darrere de cada plat s'aprecia al paladar”

| Catalunyapress

Rafel Muria xef del restaurant QUATRE MOLINS, que compta amb una estrella Michelin i un recent Sol Repsol ha explicat a Catalunyapress l'oferta gastronòmica que ha portat aquest espai de MotoGP al costat de Vilaplana.

En aquest sentit afirmava “tenim dues tapetes, una de temporada total, que és l'espàrrec blanc, que ho hem cuit a baixa temperatura, fins a deixar-ho al dente, amb una crema de coliflor i verat humit”.

Sobre els seus plats afirma que són plats “que tenim en carta, per exemple, aquest és un plat que tenim ara a la carta d'aquest any, però just fa dos mesos, en el temps que ens dura l'Espàrrec. L'altre plat és el galet de tonyina i és nou perquè escollim una part més melosa de la tonyina” i que aquest xef creu que “encaixarà molt bé perquè la gent ho provi”.

Per a Múria són “ els anys i la feina els que et fan arribar on ets i aprendre sobre els teus errors , els teus fracassos i les teves virtuts. Crec que ara mateix estem a la nostra màxima expressió de cuina i aquesta màxima expressió creixerà com més experiència tinguem. De cara a l'estiu al nostre restaurant la gent trobarà més varietat i elegància als plats”.

El Xef de l'Empordà està molt content amb l'experiència que està vivint en col·laboració amb “Vilaplana Caterings, i poder sumar-hi, per fer que aquest esdeveniment sigui una mica més idíl·lic, per a tots els amants del motor. A mi personalment m'encanten les motos i els cotxes, i estar aquí per a mi és tot un orgull i m'ho estic passant molt bé ”.

Perquè aquest MotoGP Village no és només una experiència per a qui ho gaudeix sinó per a aquells que ho han fet possible amb molta il·lusió i feina. I tota aquesta cura i cura es transmet a cada racó i s'assaboreix des del primer a l'últim minut.

En aquest sentit el Xef del restaurant QUATRE CAMINS gaudeix cuinant i “escoltant tot aquest soroll que són les motos i passant-ho bé, veient una altra perspectiva diferent de casa. I en aquest esdeveniment es gaudeix molta tranquil·litat proporcionada per Vilaplana, hi ha molta tranquil·litat a cuina, a sala, l'esdeveniment està tan ben muntat”.

| Catalunyapress

Una organització interna que gaudeix davant dels fogons i s'assaboreix a la sala en la recerca constant de l'excel·lència.

Perquè des de la tranquil·litat de la feina ben feta per a aquest jove xef que ha arribat a dalt de tot això “es palparà a la cuina, però jo no sé si molta tranquil·litat tindrà la gent que ve aquí perquè si els agrada el motor i la adrenalina, la tranquil·litat no la trobaran segurament però si troben l'espurna que donem als nostres plats, ja em conformo”.

I ho diu un extraordinari professional de la cuina catalana que en rebre les màximes distincions culinàries afirma “quan et donen els premis et donen el plaer de dir, de la feina ben feta. Ens la diu la gent que ho estem fent bé. Nosaltres no ho creiem, però quan portes dies, serveis, hores, nits, dies, treballant i treballant, quan arriba un premi així, és com que entres a la cuina oa la sala i dius, nois, ho veieu? D'alguna cosa ens serveix fer allò que estem fent”. I d'aquesta feina continuada i abnegada neixen alguns dels plats més deliciosos que es poden gaudir la zona d'Hospitalitat del MotoGP Village.

JuanLu:” Tots els meus plats tenen dos ingredients: passió i amor”

| Catalunyapress

El Xef JuanLu Fernández propietari del restaurant “Lu, cocina y Alma” es defineix així mateix com un “ xerès de pro, defensor de la meva terra” que té “un restaurant al centre de la ciutat on cuinem el receptari tradicional andalús, de la zona de Cadis, fusionada amb la tècnica francesa. És molt especial, on realcem aquests plats de l'època de fam de la zona del sud, que ha estat tan castigada sempre, amb tècniques de plats bellíssims i tècnicament perfectes”.

I del seu amor per la perfecció han pogut gaudir tots els comensals de la MotoGP Village gràcies a la seva unió a “l'equip humà que forma Vilaplana, col·laborem en moltes altres coses, en molts esdeveniments i quan ja un surt de casa ha d'anar molt ben acompanyat perquè a hores d'ara del joc no te la pots jugar”.

D'aquesta manera, JuanLu ha explicat a Catalunyapress que “ si hi ha un plat teu, sigui en un esdeveniment de deu persones o en una magnitud com aquesta o en un altre tipus d'esdeveniments, el company de viatge ha d'estar a l'alçada i fins i tot com fan ells, realçar la nostra feina. Amb això aterrem en el gran premi de motociclisme de la mà de Vilaplana per enriquir els paladars més exigents aquí, a tot Europa, perquè estarem a tot Europa cuinant”.

I de la mà segons explica el protagonista de plats d'alta cuina “hem portat un parell de plats, uns freds, uns calents, amb aquesta temperatura ja ve de gust una mica la fresca”.

“Hi ha un producte que m'encanta que és la tonyina d'almadraves, tot just estem en plena temporada i hi hem fet un tàrtar. i ara hem agafat un gaspatxo i l'hem acevitat, perquè com estan tan de moda els ceviches i jo no sóc molt snob, llavors el nostre ceviche és un gaspatxo, totalment, el que passa és que és una mica picant, així que hem fet un gaspatxo de tomàquets grocs amb ají groc que és un ingredient picant, li hem posat molt lleu, un picant peruà, llavors m'agrada anomenar-lo gaspatxo amb cevitxe de tonyina d'almadraba”.

Per a aquest premi xef de Jerez rebre un premi “no t'acabes d'acostumar i sempre se sent doncs aquestes pessigolles per l'estómac, els borrissols que se t'aixequen, la felicitat, les llàgrimes als ulls. Crec que és una de les coses més boniques que et passa a tots els nivells, el que el teu esforç i la teva feina, el del teu equip, el de tota una família, ja que d'alguna manera es vegi reflectit en un premi, amb la qual cosa és una cosa que segueix emocionant-me cada vegada que ho aconseguim”.

Per ell als seus inicis no sabria que arribaria on ha arribat “no, però tenia clar des de noi al que em dedicaria, que va ser una tragèdia a casa meva, perquè jo era el cigró negre. Mai, mai vaig suspendre un examen però amb 13 anys vaig dir a la meva mare, que ja no estudiava més, que m'anava a la fleca del meu oncle. Imagina't, aquesta dona encara no em parla des de llavors” afirma JuanLu.

Per endinsar-nos amb molta emoció en el seu camí professional del que afirma “quan vaig entrar a la fleca per primera vegada, que va ser per avorriment, jo sóc un cul inquiet. Aleshores estàvem, els diumenges anàvem a casa de la meva àvia, 13 cosins, i estava plovent i jo que no puc estar parat, llavors el meu oncle va dir qui vol venir amb mi a fer pa? i jo vaig ser l'únic que vaig acceptar anar-hi. Quan vaig entrar al forn i vaig veure per primera vegada una cosa tan quotidiana, com el pa de cada dia i com es feia i com feia olor, va ser el meu primer amor”.

I d'aquell enamorament “llavors ja vaig decidir deixar-ho tot pel forn, el corrent em va portar a passar-me a la pastisseria tradicional i d'aquí ja vaig passar a la cuina en un recorregut gens forçat molt natural coneixent doncs tot allò que conforma un restaurant. I amb el temps me'n vaig amb Martín Brarasategui, estic molts anys amb ell i ja vaig obrir Ponent amb Ángel que érem socis fins aconseguir tres estrelles Michelin i després aconseguir tres estrelles doncs ja no m'avorriria perquè com que sóc inquiet me'n vaig anar a Jerez a obrir el meu propi restaurant que en deu mesos aconseguim la primera estrella. Amb això res molt feliç de ser el que sóc. Sempre tot he fet per amor i passió”.

Així JoseLu explica d'on li ve la passió per cuinar i parla de com va ser d'important la seva àvia per a la seva manera de ser i veure la vida i afirma en aquest sentit que “i crec que això al final si tot el que es fa sense forçar a banda de ser bonic i natural tot arriba. Per mi el pa és súper important per a mi. Per molts motius escurar un plat de salsa això és la meva passió. La meva àvia m'explica que quan jo era un nadó el primer que em va donar menjar ella va ser sopa de tomàquet. Que la sopa de tomàquet al sud com hem parlat abans de fam la meva àvia va néixer el dia que va esclatar la guerra Imagina't, llavors eren pans durs amb tomàquet calent, com fer un tomàquet amb allet o oli, després li tiren aigua i trossos de pa duríssim per estovar-lo i alimentar-te”.

“Llavors ella, la meva àvia, s'ha criat amb això i ho fa, ho ha fet sempre bé amb el temps dels pans d'un dia per l'altre, de quatre, i llavors el primer que em va donar a mi de menjar amb 4 o 5 mesos, que la meva mare es donava les mans al cap. I quant vaig créixer, i vaig començar a parlar, vaig demanar a la meva àvia pa amb salsa, àvia jo vull pa amb salsa, de manera que el pa té una cabuda i un espai al meu restaurant de Jerez, super important”.

Amb un equip humà tan apassionat, entregat i treballador sens dubte augurem un èxit rotund per a l'equip de Vilaplana al MotoGP Village i serà molt aplaudida la seva presència a la zona d'Hospitalitat d'aquesta trobada del motor a Montmeló aquest cap de setmana.