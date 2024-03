El moviment que prepara la UE per frenar les fake news electorals

per Redacció CatalunyaPress

En un moviment sense precedents, la Unió Europea (UE) està preparant un règim vinculant que podria imposar multes a gegants de la tecnologia com X, TikTok i altres plataformes en línia pel poc control de la desinformació electoral.

Aquest pas, dissenyat per salvaguardar la integritat de les eleccions, marcarà una fita en la regulació d'Internet al continent.

Segons fonts properes a la Comissió Europea, s'espera que la setmana que ve s'adoptin directrius que establiran normes estrictes per abordar la desinformació i els deepfakes generats per intel·ligència artificial.

Aquestes pautes, que representen un canvi radical de l'autoregulació prèvia de la indústria, podrien implicar multes de fins al 6% dels ingressos globals per a les plataformes que no prenguin mesures adequades.

La implementació d‟aquestes directrius té lloc en un moment crucial, ja que Europa es prepara per a les eleccions europees que se celebraran al juny.

Preocupació per les 'fake news'

Els alts funcionaris de la UE han expressat una preocupació creixent per la interferència potencial en aquests processos democràtics, especialment per part d'actors com Rússia.

Per complir els requisits, s'espera que les plataformes de xarxes socials i els motors de cerca estableixin equips especialitzats per abordar la desinformació en línia als 27 estats membres de la UE, treballant en 23 idiomes diferents. A més, hauran de col·laborar estretament amb experts en seguretat cibernètica.

Tot i que les pautes es redacten de manera àmplia, seran legalment vinculants com a part de la Llei de Serveis Digitals de la UE. Això vol dir que les grans tecnologies estan obligades a complir-les o enfrontar conseqüències financeres significatives.

Entre les plataformes afectades hi ha Snapchat, YouTube i Facebook de Meta. L'aplicació d'aquestes directrius està programada per començar tan aviat com s'adoptin, cosa que podria passar la setmana que ve.

Thierry Breton, comissionat responsable de fer complir la Llei de Serveis Digitals, va subratllar la importància crítica d'aquest any per a les eleccions i la necessitat que les plataformes en línia prenguin mesures proactives per protegir els processos electorals.

S'espera que les directrius proporcionin mesures específiques per abordar els riscos relacionats amb la desinformació, especialment pel que fa al contingut generat per intel·ligència artificial.

Amb aquesta mesura, la UE envia un clar missatge a les grans plataformes en línia: la desinformació electoral no serà tolerada i els que no compleixin enfrontaran les conseqüències.