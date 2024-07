MyBox Jubilació: CaixaBank perfecciona aquest servei per als autònoms

per Redacció CatalunyaPress

CaixaBank ha llançat el nou 'MyBox Jubilació Autònoms', un servei d'estalvi a llarg termini dissenyat específicament per a les necessitats dels autònoms a Espanya. Aquest producte ofereix avantatges exclusius, seguint l'èxit del 'MyBox Jubilació', que en un any ha arribat a prop de 230.000 clients i gestiona més de 1.450 milions d'euros.

A Espanya, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), hi ha més de 3 milions d'autònoms la pensió mitjana de jubilació dels quals és de 959 euros mensuals, considerablement menor que la dels treballadors per compte d'altri, que és de 1.597 euros. 'MyBox Jubilació Autònoms' ajuda a reduir el risc financer durant la jubilació i facilita la planificació financera, fixant un capital objectiu basat en l'edat i els ingressos del client, i establint un estalvi mensual per assolir-lo.

El servei combina els avantatges de tres productes en una sola contractació: la fiscalitat d‟un pla de pensions, la liquiditat d‟una assegurança unit linked i la protecció personal i familiar d‟una assegurança de vida.

Entre les característiques del servei destaquen

1. Estalvi periòdic i flexible: l'estalvi periòdic distribueix les inversions al llarg de l'any, suavitzant la volatilitat del mercat i generant un efecte acumulatiu que impulsa el creixement dels estalvis. Les aportacions es poden ajustar segons les necessitats de liquiditat.

2. Rendibilitat i fiscalitat: vinculat al 'Pla de Pensions d'Ocupació Simplificada Destinació ATA', un pla exclusiu per a autònoms gestionat per VidaCaixa, permet augmentar les aportacions anuals de 1.500 a 5.750 euros, oferint majors beneficis fiscals. L'estratègia d'inversió adapta la distribució d'actius segons la data de jubilació, amb més pes en renda variable a l'inici i augmenta la renda fixa en apropar-se la jubilació.

3. Rendibilitat i liquiditat: les aportacions es diversifiquen entre el pla de pensions i un unit linked, una assegurança d'estalvi sense límit d'aportacions que es pot rescatar a valor de mercat de manera parcial o total en cas de necessitat. Aquest enfocament proporciona liquiditat constant per afrontar contingències.

4. Protecció: el capital objectiu està protegit mitjançant una assegurança de vida que cobreix la diferència entre l'estalvi acumulat i l'objectiu en cas d'invalidesa o defunció.

Els clients poden seguir el pla d'estalvi de manera omnicanal, rebre premis per fidelitat cada tres anys i ajustar el pla anualment segons les necessitats i les circumstàncies personals. Amb aquest llançament, CaixaBank reafirma el compromís d'oferir solucions innovadores d'estalvi a llarg termini per als qui més ho necessiten.