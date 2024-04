Nacho Abia afronta des d'aquest dilluns la crisi de Grifols com a CEO

per Redacció CatalunyaPress

Nacho Abia, fins ara conseller extern, s'estrenarà aquest dilluns, 1 d'abril, com a nou conseller delegat de Grifols, en un context marcat per la crisi desencadenada a l'empresa després dels atacs del fons baixista Gotham City Research, que podria llançar, properament , una nova ofensiva contra la firma catalana, i pels dubtes que ha d'aclarir davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'arribada d'Abia coincideix amb la fi de l'etapa executiva de la família Grifols dins del consell d'administració, ja que Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu i Albert Grifols Coma-Cros han estat nomenats consellers dominicals.

Aquests canvis en la governança anunciats per Grifols, que formen part de la seva estratègia de govern corporatiu "planificada i iniciada el 2022", van coincidir amb les ofensives llançades pel fons baixista Gotham City Research, que ascendeixen a tres fins ara (9 de gener , 20 de febrer i 6 de març).

Aquests atacs de Gotham han qüestionat des de la relació entre la companyia catalana i el 'family office' Scranton, vinculat a la família Grifols, fins als comptes i la sostenibilitat, cosa que va portar la CNMV a iniciar una investigació que encara no s'ha tancat .

En aquest context, el 21 de març la CNMV va concretar que va trobar "deficiències rellevants" als comptes de Grifols, concretament en el detall i exactitud dels desglossaments i notes explicatives que suporten les xifres, encara que el supervisor va apuntar que no van identificar "errors significatius " en els resultats, per la qual cosa no ha identificat, actualment, la necessitat de dur a terme cap reformulació dels seus estats financers.

Per això, el supervisor va instar aquell dia a la companyia que publiqui, en un termini de quinze dies, un detall de l'Ebitda i dels deutes financers nets --dels exercicis del 2022 i del 2023-- d'aquelles entitats més rellevants on existeixin participacions no controlades, a fi que un inversor pugui calcular la ràtio de palanquejament considerant, o excloent-ne, l'Ebitda i el deute que correspon a la participació en els dependents.

La CNMV també va demanar a Grifols que detallés públicament en un termini de 15 dies els compromisos que assumirà per adequar la utilització de les mesures alternatives de rendiment (APM, per les sigles en anglès) en els propers reports d'informació financera.

Tot i això, l'organisme ha assegurat que continuarà treballant en el tema de Grifols amb la "major celeritat" i que intentarà dotar de la "màxima transparència" la conclusió de les seves actuacions, si aquestes deriven en mesures sancionadores en els termes permesos per la normativa aplicable.

Així, el supervisor ha assenyalat que la sanció no és "el que és prioritari en aquest moment", ja que la CNMV té el focus posat en "l'aclariment de la informació financera a disposició dels inversors", atesa l'atenció social i del mercat generada .

KPMG TAMBÉ DEIXA GRIFOLS

Els comptes anuals del 2023 van ser els últims resultats de Grifols auditats per KPMG, atès que a la seva junta general d'accionistes van acordar que Deloitte prendria el relleu a la qual auditaria des del 1990.

Grifols va publicar el 8 de març passat els seus comptes anuals consolidats corresponents a l'exercici 2023, incloent-hi l'estat d'informació no financera, amb una opinió "sense excepcions" del seu auditor KPMG.

KPMG va donar llum verda als resultats anuals del 2023 de Grifols, atès que ha mostrat la seva opinió, "sense excepcions", i va explicar que els comptes anuals expressen, "en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del grup".