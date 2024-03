Nadal i Badosa KO: es lesionen i no poden competir a Indian Wells

per Pau Arriaga Pérez

No són dies fàcils per a Paula Badosa i Rafa Nadal. Tots dos s'han retirat per lesió del torneig d'Indian Wells (Califòrnia), el primer de categoria WTA 1000 d'aquesta temporada. De fet, ni tan sols ha arribat a jugar un sol minut a la competició.

El mateix BNP Paribas Open, des del seu compte a la xarxa social X, va anunciar que renuncien a competir.

Nadal no havia competit des de l'Open d'Austràlia i la seva intenció era tornar a les pistes als Estats Units, però finalment no serà així.

Per part seva, Badosa, que està tenint un inici de temporada molt complicat a causa dels seus problemes físics a l'esquena, també haurà d'esperar per tornar a les pistes.