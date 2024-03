La NASA troba 600.000 milions de litres d'aigua a la Lluna

Un radar de la NASA, el Mini-SAR, ha trobat, a bord de la nau espacial índia Chandrayaan-1, 600.000 milions de litres d'aigua, al fons de més de 40 cràters propers al pol nord de la Lluna, tal i com com s'ha publicat a 'Geophysical Research Letters'.

Un descobriment importantíssim. No només pel fet de seguir trobant aigua fora del planeta Terra. També, perquè evidencia la presència d'una font d'aigua que es podria utilitzar per contribuir a la vida humana a la Lluna, i com a recurs per a futures missions espacials.

Segons el comunicat de 'Geophysical Research Letters', "els resultats són consistents amb troballes recents d'altres instruments de la NASA i se sumen a la comprensió científica creixent de les múltiples formes d'aigua que es troben a la Lluna".

Anteriors descobriments d'aigua a la Lluna

Els descobriments d'aigua a la Lluna han marcat una fita significativa en la comprensió del cosmos i en l'exploració espacial. Un dels casos més destacats que va revelar la presència d'aigua a la Lluna va ser el descobriment realitzat per la sonda Chandrayaan-1 de l'Índia el 2008. Equipada amb un instrument anomenat Moon Mineralogy Mapper (M3), la sonda va detectar la presència de molècules d'aigua en forma de gel en cràters ombrejats a prop dels pols lunars.

Posteriorment, el 2009, la sonda LCROSS de la NASA va impactar intencionadament al cràter CaNadós, alliberant materials que van ser analitzats i van confirmar l'existència d'aigua en forma de gel i vapor d'aigua a la pols lunar. Més recentment, la missió Chandrayaan-2 de l'Índia, llançada el 2019, també va proporcionar evidència addicional de la presència d'aigua a la Lluna. El seu espectròmetre d'imatges infraroges (IIRS) va detectar la signatura espectral de l'aigua a regions polars lunars.

Aquestes troballes han revolucionat la nostra comprensió de l'entorn lunar i han avivat l'interès en l'exploració sostinguda de la Lluna, amb l'objectiu d'aprofitar els recursos hídrics per a futures missions espacials, inclosa la possibilitat d'establir bases humanes permanents al nostre satèl·lit natural.