El Nàstic es queda sense ascens en un partit que mai no oblidarà

Aquest dissabte, el Nou Estadi va ser testimoni d´un partit dramàtic, on el Nàstic de Tarragona lluitava per l´ascens a Segona Divisió. Davant el Màlaga, al partit de tornada del play-off, l'equip local es jugava tot després d'un resultat advers a l'anada. Tot i això, el que hauria d'haver estat una nit de celebració esportiva es va veure entelada per la conducta vergonyosa d'alguns dels seus seguidors.

Els aficionats del Nàstic, fidels com sempre, van omplir l'estadi per recolzar el seu equip en aquesta batalla decisiva. Alan Godoy, amb un gol matiner, va avivar les esperances a l'empatar l'eliminatòria i portar el partit a la pròrroga. Gorka Santamaría després va capgirar el marcador, col·locant el Nàstic en posició d'ascens directe. Tot semblava alinear-se per a un final èpic.

Tot i això, la nit va prendre un gir sinistre quan, al minut 107 de la pròrroga, l'àrbitre es va veure obligat a aturar el joc. La raó? Objectes llançats al camp per una facció irresponsable de l'afició local. Aquesta interrupció no només va interrompre el ritme del partit, sinó que també va deixar una taca indeleble a la reputació del club i dels seus seguidors.

A mesura que el joc es va reprendre, la tragèdia va tornar a copejar. El Màlaga, aprofitant el desconcert i desordre generats pels incidents, va aconseguir anotar el gol de l'empat a dos gols en els darrers segons del partit. Va ser un cop devastador per al Nàstic i la seva afició, que havia somiat amb l'ascens durant tota la temporada.

Els aspectes polèmics del matx, com l'expulsió discutida de Nacho González, només van afegir combustible a la fúria i frustració dels seguidors locals. No obstant això, cap controvèrsia dins del camp no pot justificar la vergonyosa falta d'esportivitat mostrada per aquells que van optar per llançar objectes al terreny de joc. Aquest comportament priva els jugadors i els veritables aficionats de l'oportunitat de celebrar (o lamentar) el resultat en un entorn segur.