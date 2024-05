Natàlia Mas explicita el ''rebuig total'' de la Generalitat de l'OPA al Sabadell

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha expressat la "total" oposició del Govern a l'oferta pública d'adquisició (OPA) de caràcter hostil llançada per BBVA sobre el 100% de Banc Sabadell, com ja va afirmar proposta de fusió proposada per lentitat al banc català. Aquest procediment ha estat confirmat aquest dijous 9 de maig a primera hora del matí per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)

En una entrevista concedida a Catalunya Informació , ha argumentat que el moviment suposaria un perjudici en la competència, llocs de treball i ecosistema financer de Catalunya que acabaria "pagant" la ciutadania.

Mas ha indicat que en els darrers 10 o 15 anys no hi ha precedent d'una OPA a una entitat financera i ha indicat que ara caldrà veure la reacció dels accionistes de Sabadell, que veu "molt atomitzat".

Alhora, ha afirmat que l'entitat d'origen català és un "banc robust, amb resultats importants i que pot tenir una trajectòria amb èxit en un futur en solitari", cosa que creu que també valoraran els accionistes.

També ha augurat que l'OPA no s'acabarà produint: "Crec que no arribarem fins aquí. Crec que aquesta operació es podrà frenar. I, per tant, també aquesta afectació als llocs de treball".

Tres dies després de rebutjar l'oferta de compra

Aquest fet ha arribat tres dies més tard que el Sabadell rebutgés l'oferta que BBVA havia formulat la setmana passada per fusionar les dues entitats. Aleshores, l'entitat bancària catalana va considerar que "generarà més valor en solitari".

El consell d'administració va considerar que l'oferta de BBVA "infravalora significativament" el projecte de Sabadell i les seves perspectives de creixement com a entitat independent.

A més, han dit que la caiguda "significativa" i la volatilitat en el preu de l'acció de BBVA els dies anteriors generaria una "incertesa addicional" sobre el valor de la proposta.

Després d'analitzar "en detall" la proposta, el consell, al qual també havien acudit representants de Goldman Sachs i Morgan Stanley com a assessors financers i Uría Menéndez Advocats com a assessor jurídic, ha conclòs que l'oferta de BBVA "no satisfà" l'interès de Sabadell i dels seus accionistes i, per tant, ha rebutjat la proposta del banc basc.