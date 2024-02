Naturgy va invertir 450 milions d'euros en digitalització i millora de xarxes el 2023

per Redacció CatalunyaPress

UFD, la distribuïdora elèctrica del grup Naturgy, va invertir 450 milions el 2023 en la digitalització i millora dels seus més de 115.000 quilòmetres de xarxa a Espanya. Això suposa un increment del 59% respecte de l'any anterior. Només en els darrers 5 anys, la inversió d'UFD ha superat els 1.480 milions, sempre amb el focus posat en la millora de la qualitat de servei als clients.

Les inversions s'han centrat en innovació i aplicació de noves tecnologies per avançar en la telemesura i la telegestió dels punts de subministrament. També hi ha millores en el telecontrol i la sensorització de les xarxes; així com l'enfortiment de les infraestructures amb l'objectiu d'integrar l'increment de la generació renovable.

L'esforç realitzat per la companyia en sensorització i digitalització de les infraestructures va permetre una gran millora de la qualitat del servei, mesurada a través del temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada (TIEPI). Aquest indicador ha millorat un 27% en els darrers cinc anys fins a situar-se en 30,7 minuts durant el 2023.

La companyia mantindrà un alt ritme inversor durant el 2024, primant la innovació i la digitalització de les xarxes de distribució com a peça fonamental per a la transició energètica cap a un model descarbonitzat.

Així mateix, seguirà evolucionant la seva Plataforma Digital de Serveis com a espai on els usuaris poden fer totes les seves gestions des de qualsevol dispositiu, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, i com a principal punt de contacte entre els diversos agents del sistema elèctric.

"Estem fent un gran esforç inversor per reforçar, tecnificar i digitalitzar la xarxa, i gràcies a això hem aconseguit superar els nostres objectius de millora de l'índex de qualitat del subministrament, que se situa al capdavant a Espanya", destaca la directora de Xarxes Electricitat Espanya de Naturgy, Mónica Puente.

Innovació al servei de la societat

La distribuïdora elèctrica de Naturgy manté un fort compromís amb la societat i el desenvolupament econòmic dels territoris on és present, sempre amb la sostenibilitat i el medi ambient com a pilars bàsics per a la creació de valor econòmic, mediambiental i social a curt i llarg termini.

UFD és present a Galícia, on és el distribuïdor d'electricitat més gran, a més de Castella-la Manxa, Castella i Lleó i la Comunitat de Madrid. Actualment, dóna servei a gairebé 3,8 milions de punts de subministrament, mitjançant una xarxa de 115.000 quilòmetres de línies d'alta, mitjana i baixa tensió, mantenint i operant les xarxes amb el compromís de garantir el servei en condicions d'eficiència, seguretat i qualitat.