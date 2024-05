Naturgy renova la certificació que elogia la conciliació concedida als empleats

Naturgy ha renovat la seva certificació global efr (Empresa Familiarment Responsable) atorgada per la Fundació Másfamilia, que va rebre per primera vegada el 2013, sent la primera empresa a nivell mundial en aconseguir aquesta acreditació.

En l'actualitat, és l'única companyia de l'IBEX 35 que compta amb aquest certificat que acredita la vigència i l'impacte de mesures, indicadors, pràctiques i accions en conciliació i desenvolupament de persones en cinc àmbits: qualitat a l'ocupació, flexibilitat temporal i espacial, suport a la família dels empleats, suport a lentorn personal i professional, i igualtat doportunitats.

Naturgy compta amb 375 mesures de conciliació i benestar als diferents països, 19 mesures globals, 26 indicadors i 48 accions d'impacte.

Aquesta acreditació, auditada per AENOR (segons Norma 1000/23), ha implicat la realització de més de 80 entrevistes personals i revisar l'aplicació de mesures en 7 geografies en què la companyia és present: Argentina, Brasil, Mèxic, Panamà, Costa Rica, República Dominicana i Espanya.

La certificació efr global és un reconeixement als èxits aconseguits en l'equilibri de la vida personal i professional dels professionals de la companyia, possibilitant-ne el desenvolupament humà i social.

A l'acte de lliurament de l'acreditació, Enrique Tapia, director general de Persones i Recursos de Naturgy, ha destacat que “la nostra gestió del model de conciliació es realitza a través de beneficis, mesures de flexibilitat, de benestar, salut i de desenvolupament professional que s'adapten a la diversitat de les nostres persones, segons la situació i el moment vital, per afavorir l'equilibri entre la vida professional i personal”. Així mateix, va destacar la connexió de l'Estratègia Global de Persones i Benestar amb els objectius del model efr “que ens permet afrontar amb èxit els reptes de transformació de la companyia palanquejats en el protagonisme de les nostres persones”.

La conciliació a Naturgy

El model efr consolida la visió de Naturgy sobre la conciliació, la coresponsabilitat, el benestar i la diversitat com a eixos de la proposta de valor i l'estratègia de persones Compromís 360º.

La conciliació a Naturgy és un compromís amb la coresponsabilitat i la igualtat doportunitats. És impulsar una cultura plural, inclusió i balanç. És l'escolta constant, per a la proposta de

accions de millora i el reconeixement dels equips, com ara palanques de benestar i també de motivació. És actuar en global en sintonia local com a empresa efr, generant una experiència professional transformadora i contribuint a una societat més igualitària i sostenible.

Interès per les persones

Per a Naturgy, és fonamental promoure un entorn de treball de qualitat i segur que impulsi el desenvolupament en entorns diversos, digitals i d'aprenentatge continu.

La companyia ha rebut recentment i per desè any consecutiu la distinció Top Employer que la reconeix com una de les millors empreses per treballar a Espanya. A més, s'ha convertit a la primera empresa de l'Ibex 35 a obtenir la certificació com a Gran Lloc per Treballar que atorga la consultora internacional Great Place to Work®.

Aquests reconeixements se sumen a altres certificacions rebudes, com el segell Top Wellbeing Company 2023, atorgat a les TOP30 Empreses a Espanya amb millors pràctiques en Salut Laboral i Benestar Corporatiu, i la certificació Diversity Leading Company, en reconeixement a la seva gestió i pràctiques en diversitat i inclusió.