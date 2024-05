Naturgy respon als qui la consideren una empresa opable

El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha considerat, respecte a les negociacions confirmades pel grup Taqa d'Emirats Àrabs amb CVC, GIP i CriteriaCaixa per desembarcar al capital de la companyia, que si algú ha arribat a la conclusió que l'energètica és una empresa opable, "segur que serà perquè és interessant" i ha demanat que, si es concreta l´arribada d´un nou possible accionista, estigui "alineat amb una visió industrial a llarg termini".

En la seva participació al fòrum CREO organitzat per Cinco Días, Reynés va posar així en valor que una companyia que no interessant "ningú li fa una OPA".

Tot i això, l'executiu de la primera gasista i tercera elèctrica d'Espanya ha subratllat que aquesta OPA encara no és una realitat i que encara no s'ha passat de l'estat en què "diuen que algú està estudiant la possibilitat de poder-la fer".

Tot i així, ha destacat que les estructures accionarials i les estratègies empresarials han d'"anar molt compassades", per la qual cosa només ha mostrat el seu desig que "qui vingui estigui alineat amb una visió industrial de llarg termini".

A més, Reynés, que ha assenyalat que ja li "ha tocat viure més d'una OPA" a la seva carrera empresarial, ha indicat que en un procés com aquest la tasca dels gestors de les companyies passa per salvaguardar "l'interès dels accionistes". "El que no podem fer en cap cas és prendre decisions que puguin frustrar alternatives que puguin tenir els accionistes", va dir.

Respecte a la possibilitat de dotar d'un major 'free float' (capital flotant) Naturgy després de la possible OPA, Reynés ha reconegut que per a una companyia cotitzada és "desitjable" ser "també líquida".

De totes maneres, ha mostrat el seu "absolut respecte" als accionistes i ha assegurat que la tasca dels gestors és la de "treballar" per al bé de la companyia i per a la unificació de polítiques al voltant dels interessos també dels accionistes". "Si el 'free float' és un interès, doncs treballarem per això, no pot ser d'una altra manera", va dir.