Necessites comprar un cotxe nou? Aquest és el més barat del mercat espanyol

Enmig del creixent preu dels vehicles a Espanya, trobar un automòbil assequible que compleixi les nostres necessitats pot ser tot un desafiament. Tot i això, en aquest complex panorama del mercat automotriu, hi ha opcions que destaquen per la seva relació qualitat-preu.

És el cas del Dacia Sandero, un model que s'ha consolidat com una elecció popular entre els conductors espanyols, gràcies al seu preu atractiu i funcionalitat.

A més del seu accessible preu inicial, es destaca pel baix cost de manteniment i l'eficiència en consum de combustible, convertint-lo en una opció atractiva per a aquells que busquen un vehicle econòmic i pràctic.

Actualment, el Dacia Sandero té el títol de l'automòbil més barat disponible a Espanya. El seu èxit es reflecteix en les vendes, mantenint-se entre els models més demandats al país durant onze anys consecutius.

La tercera generació del Sandero ha continuat aquesta tendència i ha registrat un impressionant total de 28.163 unitats venudes només l'any 2023.

Pel que fa al preu, el Dacia Sandero ofereix diverses opcions per adaptar-se a diferents pressupostos. Des de la versió de benzina The de 90 CV i acabat Essential, amb un preu base al voltant de 13,190 euros, fins a la versió més potent de benzina TCe de 110 CV, que arriba als 18,240 euros.

A més, hi ha disponible l'opció GLP ECO-G amb 100 CV de potència, a un preu de 18,020 euros. Una característica notable del Dacia Sandero és la seva versió Stepway, que atrau tres de cada quatre clients de la marca.

Aquesta variant ofereix un disseny més distintiu i aventurer, cosa que la converteix en una opció popular entre aquells que busquen un toc especial al seu vehicle.

En termes de motorització, el model 100 ECO-G (GLP) lidera les vendes, representant el 60% de les unitats venudes als concessionaris espanyols.

En conclusió, el Dacia Sandero continua sent una opció sòlida per a aquells que busquen un automòbil econòmic però versàtil al mercat espanyol. Amb la seva combinació de preu assequible, baix cost de manteniment i opcions de motorització, continua sent una opció atractiva per a una àmplia gamma de conductors al país.