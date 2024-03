Negreira, davant del jutge: què ha dit l'exvicepresident del CTA?

L'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, s'ha acollit al seu dret a no declarar a la citació d'aquest dimarts que ho investiga per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les seves empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club.

La declaració estava prevista aquest dimarts 19 de març a les 11:00 davant el jutge del Jutjat d'Instrucció 1, i fonts judicials han explicat que "s'ha negat a declarar".

La cita es va acordar una vegada el jutge va rebre l'informe psiquiàtric del forense que va examinar Negreira, que en un primer moment va demanar no declarar al·legant que pateix demència.

Tot i això, el metge de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que ho va avaluar l'octubre de l'any passat va estimar que podia prestar declaració i el jutge va decidir convocar-lo, una cita que s'ha ajornat dues vegades per motius d'agenda de els advocats fins aquest dimarts 19.

Altres investigats

En aquesta causa estan investigats per presumpte suborn (suborn), a més de Negreira, el Barça com a persona jurídica, l'expresident blaugrana Joan Laporta per primer mandat (2003-2010), que Fiscalia veu prescrit per a ell i els membres de la junta directiva de Laporta "o que estiguessin integrades a l'organigrama del club i tinguessin una responsabilitat efectiva en la presa de la decisió d'efectuar els pagaments".

També hi estan investigats el fill de Negreira, Javier, els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler i l'empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

A més de per suborn, tots estan investigats també pels presumptes delictes continuats de corrupció esportiva, administració deslleial i, només el Barça, per falsedat en document mercantil.