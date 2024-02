Com un nen amb sabates noves: Ricky Rubio, ''il·lusionat'' per tornar a la selecció

per Pau Arriaga Pérez

Ricky Rubio assegura tenir "molta il·lusió" per tornar a la selecció espanyola. A més, diu que vol "tornar a jugar un partit on el va deixar", abans de prendre's una aturada de mesos per una qüestió mental.

El del Masnou va posar punt final a la seva carrera a la NBA i va tornar als entrenaments amb el Barça, club amb què jugarà fins a final de temporada.

"Estic amb nervis, gairebé com un 'rookie' més una altra vegada, però la veritat és que em feia molta il·lusió tornar a la selecció, que va ser on ho vaig deixar. Així que crec que és com un punt i seguit després d'aquesta experiència" , va reconèixer en una entrevista als mitjans de la Federació Espanyol (FEB).

Rubio, que està agafant forma gràcies als entrenaments del Barça, debutarà si així ho volen tant el seleccionador, Sergio Scariolo, com ell a la 'finestra' d'aquest mes. "Em sento molt bé, increïble, la veritat és que es trobava a faltar" , va reconèixer.

"L'ambient que hi ha és espectacular, ia més vénen joves amb molt de talent i amb ganes també d'ensenyar-los una mica tot" , va assegurar el base del Masnou, de 33 anys.

Aquest 'debut' serà a Saragossa, en partit de classificació per a l'Eurobasket 2025. “Aquí a Saragossa ja hem jugat unes quantes vegades i sempre ha estat una afició entregada a la selecció, es respira molt bàsquet en aquesta ciutat, és un lloc idoni per tornar" , va assegurar.

"No m'he sentit només en cap moment, ha estat un suport molt gran tant la selecció com a Cleveland al seu moment i el món del bàsquet en general, i això m'ha ajudat moltíssim també en un moment tan dur" , s'ha sincerat base.

"El Preolímpic serà bonic, esperem que amb un final feliç, però abans tenim aquesta prova de foc també per a l'Eurobasket 2025, i són dos rivals de gran nivell", va assegurar sobre Letònia, contra qui juguen aquest dijous a Saragossa, i Bèlgica, a la qual s'enfrontaran el 25 de febrer a Charleroi.

Sobre aquests partits de classificació, ha reconegut que els dos equips han donat "problemes" al passat. "Haurem de donar el nostre màxim per poder sortir amb la victòria, però també amb bones sensacions perquè aquest estiu el procés sigui més ràpid del normal", ha manifestat.