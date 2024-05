Nestlé aposta per la sostenibilitat amb agricultura regenerativa i energia de biomassa

Nestlé ha decidit com a empresa agroalimentària de referència al seu sector apostar decididament per la sostenibilitat en tota la cadena de creació dels seus productes.

Basant-se en l'economia circular ha detectat que el 70% de la petjada de carboni es genera, sobretot, a l'agricultura, d'on surt la matèria primera dels seus productes i ha fet un salt qualitatiu en sostenibilitat apostant per l'agricultura generativa.

Aquest tipus d'agricultura es preocupa per regenerar els sòls on es realitzen els cultius que ells adquireixen i arriben a la taula de consumidors de 188 països del món, gràcies a la feina coordinada de 275.000 empleats compromesos amb crear l'alimentació que millori la qualitat de vida de tots.

A més, ha invertit la companyia també en la progressiva electrificació dels vehicles que transporten els seus productes i la cura de tota la seva cadena de producció amb embassaments reciclables i reutilitzables.

La Planta de Girona augmenta la creació d'energia mitjançant una segona caldera de Biomassa

En el seu afany per ser una companyia 100% sostenible Nestlé España ha decidit que invertirà 22 milions d'euros en la instal·lació d'una segona caldera de Biomassa a la planta de Cafè de Girona, augmentant així la reducció d'emissions de CO2 i consum d'energia global .

Amb les dades a la mà i gràcies a aquest esforç inversor a la comunitat catalana on l'empresa compta amb fins a cinc centres de producció, només a Girona ha reduït un 45% les emissions contaminants a l'atmosfera.

La factoria de la companyia a Girona, que data del 1968, inclou dues plantes diferenciades de productes i utilitza més de 870 persones i exporta en més d'un 80% les diferents càpsules de cafè que fabrica a un total de 53 països de tot el món.

Aquesta planta segueix un model sostenible de funcionament. Així, per exemple i com a resultat del treball desenvolupat en els darrers cinc anys, la fàbrica ha registrat en aquest període de temps una reducció del 45% de les emissions de CO2 equivalent i del 23% en el consum total d'energia.

| Catalunyapress

En paraules del director general de Nestlé Espanya, Jordi Llach , “la sostenibilitat està plenament integrada a la nostra estratègia i, amb aquesta inversió, la fàbrica de cafè de Girona és un clar exemple d'economia circular a tot el procés productiu. A més a més, amb aquestes actuacions, l'empresa continua treballant per liderar una transició cap a una alimentació sostenible”.

De fet ha afirmat que “una alimentació sostenible no és possible si no és saludable”.

52.000 tones de pòsits de cafè seran 100% reutilitzats amb aquesta segona caldera de Biomassa

La fàbrica de cafè de Girona va generar durant el 2023 més de 52.000 tones de pòsits de cafè que quan vaig entrar en funcionament aquesta segona caldera de biomassa es faran servir al 100% en la creació d'energia.

Juntament amb aquests pòsits de cafè, la nova caldera també utilitzarà com a combustible estelles forestals recol·lectades des de tots els boscos de Catalunya gestionades de forma sostenible sota el certificat Sure que ho acredita.

Les 116.000 tones de vapor anuals, considerades com a font renovable i generades individualment per ambdues calderes cobrirà el 80% de les necessitats de factoria una vegada totes dues estiguin operatives.

A més, s'incrementarà en un 30% les reduccions d'emissions del centre productiu i Nestlé en disminuirà la dependència actual del gas natural.

Circularitat també a la cadena logística

També cal destacar que el cafè verd que arriba a la planta de Girona el fa procedent del port de Barcelona a través d' un camió elèctric, que es caracteritza per ser zero emissions netes, o bé per mitjà de camions que han substituït el dièsel per biocombustibles avançats renovables HVO.

Aquest tipus de biocombustibles han estat creats amb residus d'olis usats, que ajuden a reduir en un 80% els gasos amb efecte d'hivernacle per quilòmetre realitzat.

A la factoria, aquests grans són netejats i classificats i després d'un procés de torrefacció, el cafè mòlt juntament amb l'aigua tractada amb què es produeix NESCAFÈ, dóna lloc als pòsits de cafè que es converteixen en la font d'energia de la caldera de biomassa de la planta .

Però aquí no s'acaba el procés perquè a l'estudi circular de l'empresa per a l'obtenció del màxim aprofitament de tot allò que la fàbrica de Girona genera amb les cendres resultants de tot aquest procés es fabrica formigó que es fa servir en la pavimentació de carreteres.

Al seu Packaging Nestlé va crear la bossa refill reciclable per omplir el mític flascó de vidre, reutilitzar-lo i donar-li múltiples vides. La posada en circulació d‟aquest envàs suposa un 96% menys pes d‟embalatge que el tradicional flascó de vidre.

Nestlé va instal·lar la seva primera fàbrica a La Penilla de Cayón (Cantàbria) però cal recordar que la primera seu de Nestlé Espanya va estar ubicada a la Via Laietana de Barcelona.