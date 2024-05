Nestlé i el ''lideratge del somriure''

La Fundació Cede ha tingut l'oportunitat d'entrevistar Jordi Llach, l'actual director general de Nestlé España. Amb més de tres dècades d'experiència a la multinacional suïssa, Llach ha recorregut un llarg camí des del seu ingrés el 1989, fent diferents rols de responsabilitat. En aquesta entrevista, comparteix la seva visió sobre el lideratge, la innovació i la sostenibilitat, i ofereix una perspectiva rica en experiència i valors fonamentals.

Liderando en Positivo con Jordi Llach

Pel que fa al rol del líder, Llach subratlla la importància de mantenir la il·lusió dels equips i estar preparat per als moments complicats. "Avui dia, el rol del líder és mantenir la il·lusió dels equips, i, per tant, aconseguir tenir experiències que t'ajudin a estar preparat per quan arribin els moments complicats," declara Llach. Per ell, un líder efectiu ha d'inspirar i mantenir l'entusiasme dins del seu equip, fins i tot davant de desafiaments. La clau rau a aprendre de les experiències per estar millor preparat quan sorgeixin situacions difícils, mantenint sempre un esperit positiu i resilient.

Sobre el seu model de lideratge, Llach esmenta la influència dels seus caps anteriors, especialment un que va destacar pel seu enfocament optimista. "He tingut un cap durant molts anys... que va dir: 'Ara passem al lideratge del somriure'. Diria que si en alguna cosa es caracteritza el meu estil de lideratge és a la positivitat, realista, però positiva," comenta Llach. Aquest "lideratge del somriure" busca contrarestar les forces que podrien portar a la negativitat, mantenint la motivació i l'entusiasme dins de l'equip.

En parlar de la incorporació de professionals, Llach emfatitza la importància de la diversitat de perfils a Nestlé. "Jo, sobretot, parlaria de diversitat, perquè per desenvolupar productes saludables i sostenibles necessites des de tècnics en nutrició persones amb molta capacitat d'escoltar el consumidor... la diversitat de perfils és el que acaba portant la riquesa de la solució," explica Llach. Des de tècnics en nutrició fins a experts en escoltar el consumidor, la varietat d'habilitats i perspectives enriqueix les solucions i contribueix a l'èxit de l'empresa.

Llach també destaca la cura del personal a Nestlé, subratllant el respecte i la formació contínua com a valors fonamentals. "Sobretot, el primer és el respecte... Jo crec que un altre valor molt elevat de la nostra companyia és la formació", afirma Llach. Aquest compromís amb el desenvolupament personal i professional dels seus empleats, juntament amb un esperit dequip i ajuda mútua, crea un entorn laboral on les opinions són valorades i escoltades, fomentant la competitivitat i la cohesió de lequip.

Pel que fa a les característiques del líder mediterrani, Llach esmenta la proximitat i l'accessibilitat com a trets distintius. "Potser el que sí que caracteritza una miqueta més l'estil mediterrani és la proximitat... això es trasllada en lideratge a través de la proximitat amb les persones," diu Llach. Els líders mediterranis tendeixen a ser més propers i accessibles, una proximitat que es reflecteix tant a la interacció física com emocional amb els seus equips. Aquesta proximitat facilita una comunicació més efectiva i un ambient de treball més col·laboratiu.

Sobre les seves influències i referents, Llach esmenta l'admiració per diversos líders dins de Nestlé, tot i que destaca especialment el pare per la seva actitud positiva. "El CEO actual, Mark Schneider, també té una capacitat sorprenent de resoldre els temes ràpidament... triaria sens dubte el meu pare, pel seu positivisme," comenta Llach. Encara que no té un únic referent, Llach admira diversos líders, destacant Peter Brabeck per la seva visió i Mark Schneider per la seva capacitat resolutiva.

Parlant de l'estratègia de Nestlé, Llach emfatitza la importància de centrar-se en el consumidor i oferir opcions saludables i sostenibles. "Jo diria que la clau estratègica continua sent la mateixa, que és posar el consumidor al centre... el pilar estratègic s'acaba centrant en aquestes dues paraules: salut i sostenibilitat", afirma Llach. L'estratègia de Nestlé se centra a oferir opcions saludables i sostenibles, posant sempre el consumidor al centre de les seves decisions i desenvolupaments.

Sobre la innovació al sector alimentari, Llach reconeix el paper crucial de les pimes i startups a impulsar les grans corporacions. "A vegades, fins i tot són les pròpies startups molt petitetes les que ens impulsen als grans... fa part del joc de la innovació assumir que moltes coses noves no funcionaran," explica Llach. La innovació és crucial a tots els nivells, des de pimes fins a grans corporacions. No obstant això, la innovació implica riscos i fracassos, i cal fer apostes a llarg termini i millorar la capacitat distributiva perquè les innovacions arribin massivament al mercat.

Llach també aborda l'impuls al talent femení a Nestlé, subratllant la importància de la diversitat de gènere i generació. "Això de les cinc dones directores de fàbrica Nestlé del total de deu fàbriques, no és una casualitat. És el resultat d'anys d'impulsar aquest pensament", destaca Llach. Nestlé està compromesa amb la diversitat de gènere i generació, promovent activament la inclusió i la diversitat a tots els nivells de l'organització.

Finalment, Llach ofereix consells per a les noves generacions, emfatitzant la paciència i la consolidació de coneixements i experiències. "Si hagués de dir què és el que de vegades no ajuda alguns joves a encaminar-se, és una miqueta la falta de paciència... Hi ha passos que cal consolidar abans d'anar al següent," aconsella Llach. Per a les noves generacions, la paciència i la consolidació de coneixements i experiències són fonamentals. Llach subratlla la importància d'aprofitar cada etapa professional, clarificar interessos i valors i valorar els principis de l'empresa per sobre del salari.