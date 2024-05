Netanyahu afirma que el reconeixement de Palestina és un 'premi al terrorisme'

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha dit que el reconeixement de Palestina atorgat aquest dimecres per Espanya, Noruega i Irlanda com un "premi al terrorisme" que "intentarà una vegada i una altra", ha dit, cometre una "massacre" com la del 7 d'octubre, perpetrada per Hamàs i que va deixar 1.200 morts.

"La intenció de diversos països d'Europa de reconèixer un Estat palestí és un premi al terrorisme", ha dit Netanyahu en breu missatge difós a través de les seves xarxes socials, en què afirma que "el 80 per cent" dels palestins de Cisjordània "recolza la terrible massacre del 7 d'octubre".

"Aquest mal no ha de rebre un estat. Serà un Estat del terror. Intentarà una vegada i una altra dur a terme la massacre del 7 d'octubre, i no el consentirem. Un premi al terror no portarà la pau i no ens impedirà derrotar Hamàs ", ha dit.

Abans de la seva intervenció, el ministre israelià d'Afers Estrangers, Israel Katz, va acusar aquests tres països europeus d'entregar "una medalla d'or al terrorisme" i va ordenar trucar a consultes els ambaixadors a Espanya, Irlanda i Noruega.

Aquests tres anuncis simultanis eleven a 146 el nombre d'Estats membres de les Nacions Unides que reconeixen l'Estat de Palestina. Malta i Eslovènia han afirmat igualment que podrien fer aquest pas properament. Per la seva banda, França creu que "no es donen les condicions" propícies per fer-ho.

Convoca l'ambaixadora espanyola

El ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ha ordenat trucar a consultes a l'ambaixadora israeliana a Espanya, Rodica Radian-Gordon, i ha convocat al Ministeri l'ambaixadora espanyola, Ana Solomon, després de l'anunci que Espanya reconeixerà Palestina el 28 de maig.

"Han decidit concedir una medalla d'or als assassins de Hamàs", ha denunciat el ministre israelià en un comunicat, en què el seu departament ha precisat que es mostrarà a l'ambaixadora espanyola el vídeo de l'atac del grup terrorista del 7 d'octubre passat contra Israel.

El Govern israelià havia anunciat prèviament la trucada a consultes dels seus ambaixadors a Irlanda i Noruega, els governs dels quals també han anunciat aquest dimecres que procediran al reconeixement de l'Estat palestí el proper 28 de maig. Els ambaixadors d'aquests dos països també han estat convocats.

Segons Katz, "la història recordarà" que aquests tres països "van decidir concedir una medalla d'or als assassins de Hamàs que van violar nenes i van cremar nadons".