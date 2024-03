Netanyahu rebutja l'últim pla d'alto el foc de Hamàs i el titlla d''absurd'

Benjamin Netanyahu, primer ministre d'Israel, ha rebutjat aquesta setmana la darrera proposta d'alto el foc que ha rebut per part de Hamàs. L'ha titllat d'“absurda”. El pla de Hamàs, emplaçat als mediadors, contemplava l'alliberament d'alguns ostatges israelians segrestats a Gaza, a canvi del retorn de, segons Reuters, entre 700 i 1.000 presoners palestins ubicats al país hebreu.

Hamàs estaria en un punt candent. Segons han explicat fonts properes a Hamàs a The Guardian, el grup terrorista vol mostrar als palestins "una gran victòria" per evitar una reacció popular, després dels terribles darrers cinc mesos que han viscut. Vol demostrar “que realment estan del costat del poble”. Des del 7 d'octubre del 2023, han mort més de 31.000 palestins segons xifres del Ministeri de Salut de Gaza.

Tot i la negativa a la proposta d'alto el foc esmentada, Netanyahu s'ha compromès a enviar delegats del seu govern a Qatar, on s'han dut a terme la major part de negociacions. Actualment, i segons l'agència de comunicació AFP, hi ha 101 ostatges vius a Gaza: 91 israelians, vuit tailandesos, un de nepalès i un de nacionalitat francesa i mexicana. Fa 161 dies que s'han reclòs i, després d'aquesta negativa de Netanyahu, hauran de continuar esperant.

Un Netanyahu que, per altra banda, va anunciar una ofensiva terrestre a la ciutat gazatina de Rafah, fronterera amb Egipte. Es diu que és una zona estratègica per a Hamàs, però també és on hi resideixen més d'un milió de civils. Per aquest motiu, el dirigent hebreu ha parlat d'un pla per “evacuar civils”.

Open Arms s'involucra per ajudar els gazatis

La negativa al pla d'alto el foc s'ha produït en un context de cert alleujament per als gazatis. Aquesta setmana, Open Arms va repartir una importantíssima ajuda humanitària a la Franja: 200 tones de menjar, equivalent a uns 500.000 àpats. Però això mai no serà suficient per a una població que viu entre llàgrimes i sang.

A l'altra banda del mur, milers d'israelians segueixen prenent els carrers de ciutats com Tel Aviv, per exigir a Netanyahu el retorn immediat dels ostatges i, fins i tot, la dimissió. Finalment, al front nord, l'Exèrcit Israelià continua batallant amb el grup terrorista Hezbol·lah, i les ciutats israelianes frontereres amb el Líban romanen desallotjades, davant l'amenaça dels míssils.