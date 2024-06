La Nit de la Logística reuneix 600 presidents, CEOs i professionals del sector

La Nit de la Logística del SIL 2024 va reunir aquest passat dimecres a la nit 600 presidents, CEOs i professionals de les principals empreses i institucions del sector en una agradable vetllada que va tenir lloc als jardins de l'Hotel Torre Melina de Barcelona i que va comptar amb el patrocini de Renfe.

L'acte va comptar també amb una gran representació institucional que va estar encapçalada pel delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto, Roger Torrent, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el president de Renfe, Raúl Blanco, que van lliurar els Premis SIL 2024 que van reconèixer les millors innovacions i startups, els millors projectes de talent jove i de reskilling i l'impuls de la igualtat de gènere al sector de la logística.

Amb motiu del lliurament dels guardons el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, va destacar que “la logística ha demostrat que és imprescindible per al funcionament de qualsevol activitat, ja que és el sector que mou el món, i per això és un dels més dinàmics en la generació d‟ocupació de qualitat i en la seva aportació al‟economia del país”.

Navarro també va recordar que "la internacionalitat és una de les claus del SIL com a punt d´unió i reunió de tots els professionals, sent el lloc on poder veure'ns les cares i parlar en primera persona, amb gent de Llatinoamèrica, resta d´Europa, la Mediterrània , Àsia i fins i tot Oceania, de tot el món. El SIL és un gran referent internacional perquè les aliances internacionals són clau per a la implantació de les noves tecnologies i les pràctiques de sostenibilitat, obrir nous mercats, avançar i, en definitiva, ser cada cop més competitius”.

Premi SIL a la Millor Innovació

Un jurat format per 12 periodistes especialitzats en logística va atorgar el premi a la Millor Innovació a Ports de l'Estat i ADIF per la plataforma digital SIMPLE (SIMplification of Processes for Logistic Enhancement). Es tracta d'una plataforma digital descentralitzada per intercanviar dades vinculades al transport de mercaderies, en les maneres marítimes, ferroviàries i de carretera, i entre els diferents nodes de la cadena de subministrament.

Posa el focus en la interoperabilitat entre ecosistemes mitjançant una arquitectura basada en API i blockchain, en un model semàntic comú definit a nivell europeu, i facilita una interfície d'usuari que permet accedir a facilitats digitals a actors sense capacitat d'integració entre sistemes. Facilita, per tant, que es comparteixin dades entre ecosistemes amb capacitats comunes i en un entorn de seguretat i ciberseguretat.

Suposa promoure la digitalització com a motor fonamental deficiència, simplificació i harmonització en el transport i la logística, permetent la traçabilitat de mercaderies i mitjans de transport, el millor ús dels recursos i la reducció de costos. Álvaro Rodríguez Dapena, president de Ports de l'Estat, i Ángel Contreras, president d'ADIF, van rebre el premi de mans de Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya.