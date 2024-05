Nit de reivindicacions, i subcampionat certificat (3-0)

El Futbol Club Barcelona ha certificat aquest diumenge l'objectiu que quedava aquesta temporada. L'equip blaugrana ha golejat el Rayo Vallecano gràcies a un gol matiner de Robert Lewandowski ia un doblet darrere de Pedri González. Ha estat en una nit de reivindicacions.

El primer a reivindicar-se ha estat el mateix Lewandowski. Ha encarrilat un partit en un moment important. S'acosta el mercat de fitxatges, i molts el situen fora de l'equip de cara al curs que ve. Però segueix el polonès, marcant gols. En aquesta ocasió, gràcies a un centre impol·lut de Lamine Yamal, a un control de pit i una volea per afusellar Stole Dmitrievski.

El gol ha permès al Barça jugar amb paciència i ha pogut esperar el rival. I això ha generat un espai que Lewandowski gairebé aprofita. El segon ha fallat després de cuinar-se una jugada individual, a l'espai. Mentrestant, Lamine ho seguia intentant, associant-se bé amb Koundé a la banda destra. Raphinha també ha aportat coses bones, i gairebé sorprèn Dmitrievski en un llançament de falta que prometia un centre, i en un llançament de córner que ha impactat amb el primer pal.

A la segona part, el Barça ha viscut a l'àrea contrària. Tot i el resultat, el Rayo s'ha tancat, i ha dificultat la producció d'ocasions culers. Xavi ho ha llegit bé, i ha introduït Joao Félix, Ronald Araujo i Pedri González. I tots tres han brillat i s'han reivindicat.

El portuguès ha fabricat una jugada antològica, com Leo Messi, regatejant dins de l'àrea dos jugadors. El seu xut l'ha repel·lit Dmitrievski, i el rebuig l'ha caçat Pedri, per rematar amb força i aconseguir el segon gol. Minuts després, el canari ha recollit una pilota llarga i ha culminat el doblet. La passada ha estat d'Araujo, el joc de la qual de la qual diuen que no és prou bo per a un equip com el Barça.

Al final, el Barça ha guanyat i ha fet gaudir una afició fidel. Tan fidel, que en molts moments del partit han corejat el nom de l'entrenador, que viu uns dies surrealistes per culpa d'una filtració sobre el seu futur que pocs saben què portarà. De moment, continua sent entrenador d'un equip que ha sumat una xifra, els 82 punts, que altres anys hauria donat el títol de Lliga. La setmana que ve, es resol el campionat al Sánchez Pizjuán.