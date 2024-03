El nombre de grups terroristes al món s'ha reduït en un 51% des del 2007

per Redacció CatalunyaPress

La vida dels grups terroristes no sol ser gaire llarga, amb gairebé la meitat que no superen els dos anys, i el ritme al qual desapareixen no és equiparable al de la creació de noves organitzacions el que té com a resultat que aquests s'hagin reduït en un 51% des del 2007, segons les dades del darrer Índex Global de Terrorisme.

D'acord amb aquest informe que elabora l'Institut per a l'Economia i la Pau (IEP, per les sigles en anglès), el 2007 hi va haver 139 grups que van dur a terme almenys un atac terrorista, una xifra que es va reduir fins a 73 l'any següent . El 2023, només 25 d'aquests grups terroristes seguien estant actius, fet que suposa una reducció del 82%.

Dels 76 grups que hi havia actius el 2014, un any amb uns nivells de terrorisme molt superiors als del 2007 i quan es va produir l'eclosió d'Estat Islàmic a l'Iraq i Síria, només 25 seguien operant l'any passat.

Així doncs, la mitjana de vida dels grups terroristes actius en el període entre el 2007 i el 2023 va ser de tres anys, amb un 44% amb una existència de dos o menys anys. Segons subratlla l'informe, la majoria desapareixen perquè evolucionen cap a organitzacions polítiques o són desmantellats en virtut de la lluita antiterrorista. Només el 10% deixen d'existir perquè hi ha assolit els objectius declarats.

Segons explica l'Índex, molts d'aquests grups terroristes mai no creixen prou per mantenir les seves operacions a llarg termini i per tant a les forces de seguretat els resulta més senzill pertorbar les seves activitats.

Un altre factor que contribueix a aquesta escassa longevitat és que aquest tipus d'organitzacions canvien de manera constant a mesura que fan i desfan aliances amb altres grups o es dissolen i tornen a sorgir amb altres noms. També es constata la tendència que els grups més petits es converteixen en part d'organitzacions més grans per tenir accés a més recursos.

Només 66 grups terroristes actius

Com a resultat de tot això, el nombre de grups terroristes que ha portat a terme almenys un atac s'ha anat reduint dràsticament des del 2007. Mentre que al punt àlgid de l'activitat terrorista el 2009, segons l'Índex, hi havia 141 grups actius, la xifra havia caigut fins a 66 el 2023, un 51% menys.

El nombre de grups actius és similar respecte als diferents tipus ideològics, amb un descens del 46% als grups de tipus nacionalista, un 57% als grups nacionalistes/religiosos, un 48% en el cas dels religiosos, i un 62 % en el cas dels grups terroristes de tipus polític.

Tot i això, tal com alerta l'IEP a l'informe, el descens en el nombre de grups terroristes actius no té una correlació quant al nombre d'atacs o el nombre de morts en aquests. En aquest sentit, el 2023 es van comptabilitzar 8.352 morts en atacs terroristes, un 22% més que el 2022, però un 25% menys que el 2015, el pitjor any registrat fins ara.

A més, l'any passat hi va haver un 23% menys d'atacs, amb 3.350 davant dels 4.321 de l'any anterior. Això significa que els atemptats són ara més cruents, amb 2,5 morts de mitjana per atac davant d'1,6 el 2022. El repartiment de víctimes mortals tampoc no és uniforme, ja que el 80% de les morts es van produir en el 18% dels atemptats més mortífers.

Només un atac amb més de 1.000 morts des del 2007

Gairebé la meitat dels atacs terroristes no deixa víctimes mortals, mentre que el 22% té com a resultat un únic mort. A més a més, el 96% dels atemptats deixen menys de deu morts. Segons l'estudi, entre el 2007 i el 2023 uns 30.000 atacs van deixar almenys un mort però només un atac va matar més de 1.000 persones, el perpetrat per Hamàs el 7 d'octubre passat contra Israel.

En base a les dades de terrorisme entre 1970 i 2011, cal esperar un atac en què morin més de 1.000 persones cada 22 anys, gairebé el temps exacte transcorregut entre els atemptats de l'11-S del 2001 als Estats Units, que en van deixar gairebé 3.000 morts, i la comesa pel grup terrorista palestí a l'octubre passat. Tot i això, reconeix l'IEP, "el moment exacte o el lloc de qualsevol atac segueix sent extremadament difícil de predir".

D'altra banda, tan sols onze grups terroristes són responsables del 80% de totes les morts per terrorisme des del 2007. Pel que fa al 2023, només quatre grups van cometre el 75% dels atemptats l'autoria dels quals és coneguda --molts no són reivindicats--, amb un total de 4.443 morts.

Aquests quatre grups són Estat Islàmic, que una vegada més torna a encapçalar el rànquing; Hamàs, que se situa en segona posició després de l'atac del 7 d'octubre contra Israel que va deixar més de 1.200 morts; el Grup de Suport a l'Islam i els Musulmans (JNIM), la filial d'Al-Qaida al Sahel; i Al Shaabab, la filial d'Al-Qaida a Somàlia. En comparació, el 2014 aquests quatre grups van ser responsables de menys del 25% dels morts per terrorisme.