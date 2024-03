Notícia bomba! La Superlliga admet acostaments a diversos clubs anglesos

Els clubs de la Premier League han mantingut converses privades amb l'empresa 'A22', promotora de la Superlliga, des de la històrica sentència de la justícia europea de finals del 2023, cosa que per al projecte és "lògic i natural" perquè és el seu " obligació saber el que aquest canvi a la governança a Europa podria significar per a ells".

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham van ser membres fundadors del projecte original de la Superlliga l'abril del 2021, però es van retirar ràpidament davant les protestes dels aficionats i la pressió de les autoritats futbolístiques i del Govern britànic.

Tots 6 es van distanciar públicament dels esforços per llançar una nova competició arran d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el 21 de desembre, però Bernd Reichart insisteix que els clubs anglesos han dialogat amb la seva organització des de llavors .

"Sí, per descomptat. És un procés absolutament lògic i natural. Tothom està tractant de fer-se una idea del que podria significar la sentència, és l'obligació professional dels clubs saber el que aquest canvi en la governança dels clubs a Europa podria significar per a ells", va replicar Reichart a l'agència de notícies PA sobre si els equips anglesos havien contactat amb ells.

Pel directiu, creu que la Superlliga "és una gran oportunitat". "Per què no hauria de tothom fer una ullada de manera neutral i decidir què és el millor per als seus clubs, els seus socis i els seus aficionats? Som conscients que clubs de tot Europa estan immersos en aquest procés i intentem assistir-los i ajudar-los ", va advertir.

Reichart va dir que hi havia clubs a Europa que havien declarat públicament el suport a la UEFA ia les seves competicions existents, però que posteriorment han mantingut noves converses amb 'A22'. "Segueix existint una situació en què (els clubs) odien rebre trucades de la classe política cada vegada que treuen el cap per la finestra", ha criticat.

"No hem posat una data límit, no hem dit 'Aquest vaixell salpa ara' i no hem convidat la gent a sortir amb declaracions perquè no volem que (altres clubs) rebin després trucades dient 'Ara heu de contrarestar aquesta declaració que va sortir de la vostra lliga nacional'", va afegir el CEO d'A22.