Nou rècord del futbol femení per a la final de la Champions

per J.C. Meneses Montserrat

Tot i que Rafa Nadal opina que les futbolistes han de tenir un sou menor perquè generen menys diners i, en definitiva, són menys comercials, la realitat indica que la tendència està canviant. La UEFA ha informat que les entrades de la final de la Lliga de Campions femenina s'han esgotat "en només una hora". El darrer partit de la competició tindrà lloc el 25 de maig a San Mamés, Bilbao.

Les entrades tenen un preu d'entre 15 i 45 euros i la UEFA ha explicat que “aviat hi haurà més oportunitats” per reservar una localitat per presenciar la final femenina de futbol.

La UEFA va avisar que, en cas d'esgotar-se les entrades, la final superaria el rècord d'assistents que van aconseguir el 2012, quan es van enfrontar el FFC Frankfurt amb l'Olympique de Lió. El partit va aglutinar 50.212 espectadors a l'Estadi Olímpic de Munic.

Però l'aforament de San Mamés és una mica superior, de 53.331 seients

Actualment la Champions femenina es troba a quarts de final. El Barça haurà de vèncer el Brann noruec per passar a l'eliminatòria i, si aconsegueix superar-la, s'haurà d'enfrontar al vencedor del partit entre l'Ajax i el Chelsea.

A l'altra banda de la competició hi ha el Benfica, que s'enfrontarà a l'Olympique de Lió, i el Jacken, que es jugarà el pas a la semifinal contra el PSG.