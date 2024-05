El nou single viral de Macklemore sobre Palestina i l'atac a Joe Biden

El raper nord-americà Macklemore ha llançat una cançó recolzant Palestina que ha revolucionat els seus fans i el món sencer. Titulada Hind's Hall, la pista està inspirada en les protestes estudiantils actuals que tenen lloc a tot el món. També ret homenatge a Hind Rajab, un nen palestí de 6 anys que va ser assassinat recentment per l'exèrcit israelià a Gaza mentre esperava ajuda.

Amb una durada de menys de tres minuts, Hind's Hall aborda diversos temes, inclosa la brutalitat policial, la política dels Estats Units, la supremacia blanca, la censura de les xarxes socials i l'activisme estudiantil.

A la cançó, Macklemore critica l'status quo i qüestiona per quines accions pacífiques com la desinversió d'Israel i els cridats a la pau es perceben com a amenaces.

“El poble no se n'anirà / Què amenaça de desinvertir i voler la pau? / El problema no són les protestes, és el que estan protestant / Va contra el que el nostre país finança / Bloquejar la barricada fins que Palestina sigui lliure”, comença el rap de l'artista nord-americà.

Al llarg de la cançó, el raper nord-americà continua parlant de temes relacionats amb la guerra entre Israel i Gaza. Assenyala el paper de les forces de l'ordre i les estructures sistèmiques en el manteniment de l'opressió.

“Actors amb insígnies que protegeixen la propietat / I un sistema dissenyat per la supremacia blanca / Però la gent és als carrers / Pots pagar-li a Meta, no em pots pagar a mi”, sentencia als seus versos.

Conclou instant els oients a considerar defensar la justícia, particularment en solidaritat amb Palestina, alhora que elogia els qui ja ho han fet. “Què estàs disposat a arriscar? / Què estàs disposat a donar? / I si estiguessis a Gaza? / I si aquests fossin els teus fills?”, afirma Macklemore.

“Voldries que el món es posés dret / I els estudiants finalment ho van fer”, recorda, en referència a les protestes a les universitats.

Als versos també ataca Joe Biden per la seva política respecte a Palestina. "La sang és a les teves mans, Biden, ho podem veure tot. I fotre, no, no votaré per tu a la tardor", assegura, llançant un dard al president dels Estats Units en plena campanya electoral.

Encara que la cançó encara no està disponible a les principals plataformes, Macklemore assegura que una vegada que ho estigui, tots els guanys de la cançó es donaran a la UNRWA. A l'hora d'escriure aquest article, el clip de la cançó ja ha estat vist més de 13 milions de vegades a X.