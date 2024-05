La nova àrea d´oncologia pediàtrica de la Vall d´Hebron rep cent mil euros

La Fundació Vila Casas ha fet una donació important de 100.000 euros a la Fundació Small, destinada a la construcció d'una nova àrea d'hospitalització d'oncologia i hematologia pediàtriques a l'Hospital Vall d'Hebron. Aquesta acció solidària té com a objectiu crear un entorn més confortable per als infants, les seves famílies i el personal mèdic.

La Fundació Small, entitat privada fundada el 2007, es dedica a millorar la qualitat de vida dels nens amb càncer. El seu enfocament en la recaptació de fons d'origen privat i la estreta col·laboració amb hospitals per millorar els serveis d'oncologia infantil ha estat clau per a iniciatives com aquesta.

La presentació d'aquesta important acció solidària es va fer en una roda de premsa a la Fundació Vila Casas, amb la presència de Montse Viladomiu, patrona de la Fundació Antoni Vila Casas i responsable de l'Àrea de Salut, juntament amb Laura Lucaya, vicepresidenta de la Fundació Small.

L'impacte d'aquesta donació es veurà reflectit a la nova àrea d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, que transformarà no només la unitat mèdica, sinó també l'experiència de pacients, famílies i cuidadors. Aquest espai serà més que un lloc de tractament, integrant àrees de descans, lleure i educació, millorant així la qualitat de vida dels infants hospitalitzats.

La nova àrea, que abastarà 2.642 m², està en procés de construcció i s'espera que estigui a punt per a l'abril del 2025. Aquesta iniciativa forma part d'un esforç més gran per recaptar un total de 7.400.000 euros, dels quals ja s'han obtingut 6.800.000 euros. Entre les instal·lacions planificades hi ha zones específiques per a trasplantaments, pacients infantils i adolescents, jocs, àrea de pares, menjador, aula, gimnàs i una àmplia terrassa.

Aquesta donació és un pas significatiu en el camí cap a la millora dels serveis d'oncologia pediàtrica i demostra el compromís de les dues fundacions en la cura i el benestar dels nens amb malalties greus.