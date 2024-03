La nova inversió de Leonardo DiCaprio amb una empresa espanyola

per Helena Celma

Leonardo DiCaprio, actor nord-americà, se suma com a ambaixador a Solarmente, una startup espanyola especialitzada en panells solars, acompanyant el seu compromís amb una inversió estratègica.

Aquesta col·laboració representa un impuls significatiu per a l'empresa, que busca consolidar-se al mercat energètic residencial espanyol.

La incorporació de DiCaprio com a ambaixador de marca sorgeix en un moment en què Solarment busca enfortir la confiança en el sector de l'energia solar, amb només l'1% dels habitatges espanyols equipats amb panells solars.

L'empresa, amb seu a Barcelona i recolzada per l'acceleradora Y Combinator, considera que la presència del reconegut actor en potenciarà la credibilitat i accelerarà l'adopció d'energia solar al mercat residencial.

Tot i que les xifres exactes de la inversió no han estat revelades, s'estima que superen el milió d'euros. Aquesta inversió directa de DiCaprio a Espanya marca la seva primera incursió al país, tot i que prèviament ha donat suport a projectes a Europa i Amèrica, demostrant un compromís amb la transició energètica i la sostenibilitat.

L'acord entre DiCaprio i Solarmente té una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat d'estendre's indefinidament. La inversió prové dels fons personals de l‟actor, mostrant un interès actiu en projectes que promouen un futur més net i sostenible.

Aquesta associació representa un pas significatiu per a Solarment, que es prepara per a una ronda de finançament més àmplia cap a finals d any.

Amb un model de negoci basat en subscripcions i acords de lloguer a llarg termini, l'empresa cerca democratitzar l'accés a l'energia solar i ofereix solucions integrals per a llars i empreses.

En un mercat energètic en constant evolució, Solarment es posiciona com una de les opcions principals a Espanya, amb plans d'expansió a curt i mitjà termini al sud d'Europa i Llatinoamèrica.

Amb un creixement notable els darrers anys, l'empresa apunta a assolir una facturació de 24 milions d'euros aquest any, consolidant la seva posició com a líder al sector de l'energia solar residencial.