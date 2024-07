La nova variant de coronavirus que està colpejant aquest estiu

Setmanalment, i de forma ascendent des de la primavera, hi ha hagut un repunt de casos de Covid-19. La culpa la té la variant que predomina que es diu pirola però els experts alerten que està entrant amb força la nord-americana 'KP.3 o FLIRT', que es preveu que sigui la propera predominant al nostre país i amb una peculiaritat davant de tot el vist fins ara.

"I no és un simple refredat com molts diuen. Cal seguir tenint cura perquè es tracta d'una patologia les mutacions de la qual encara es desconeixen, i que es pot complicar en les persones més fràgils o vulnerables", segons alerta en una entrevista amb Infosalus el doctor Lorenzo Armenteros, que és portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG).

El fet que s'incrementin els casos és perquè s'està reduint la 'immunitat híbrida', és a dir, tal com apunta, aquella que s'ha desenvolupat amb la vacunació, i després d'haver tingut la Covid-19, que ens va donar defenses que s'estan perdent amb el pas del temps. "La reducció de l'efecte de les vacunes, que s'injectessin l'última vegada menys vacunes, i que hagi disminuït la immunitat hibritat pel pas del temps, fa que siguem més susceptibles a l'increment de casos que vivim ara", remarca.

Augment progressiu

Aquest expert explica que el que estem vivint després de la pandèmia és una "espècie de pics de serra" d'infeccions; uns pics epidèmics "normals" després d'una pandèmia com la que hem tingut: "Estem tenint unes setmanes d'increment en períodes d'altiplà, i successius pics de serra. Just aquesta setmana estem en un petit bec, i possiblement la setmana que ve es redueixin els casos. Estem en petits decrements i increments; però en un successiu augment respecte a èpoques prèvies de finals de l'hivern”.

I tot això amb les restriccions de diagnòstic, segons lamenta el doctor Armenteros, perquè aquestes dades estan basades només en el sistema de vigilància, i en les dades hospitalàries, que és on es confirma que hi ha Covid-19 mitjançant test avui dia, i amb prou feines als centres de salut, o ja ni això, tal com indica. "Nosaltres als centres de salut ja no fem tests Covid; per això hi ha d'haver molts més casos dels que sospitem, i amb una simptomatologia moderada, o molt heterogènia, i que simula en aquest temps un procés al·lèrgic, per exemple , o qualsevol altre tipus de refredat comú", remarca.