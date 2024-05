Oficial: Hansi Flick, nou entrenador del Barça

per Pau Arriaga Pérez

Era un secret de domini públic, però l'anunci ja s'ha fet: l'alemany Hansi Flick (Heidelberg, 1965) és el nou entrenador del primer equip masculí de futbol del Barça. Així, el germànic es converteix en el relleu de Xavi Hernández, signant un contracte que el lligarà al club blaugrana fins al juny del 2026.

Flick va jugar entre el 1982 i el 2000 en quatre equips del seu país: el SV Sandhausen69, el Bayern Munic, el FC Köln i el Victòria Bammental. No obstant, la seva trajectòria com a futbolista és més modesta que la seva trajectòria com a tècnic.

El seu camí a les banquetes va començar a l'entitat on va penjar, les botes, mentre que l'any 2000 va fer el salt al TSG Hoffenheim, on estaria cinc cursos.

Després d'això, seria assistent de grans noms del futbol, com Giovanni Trapattoni i Lothar Matthäus, alhora que també va exercir com a coordinador esportiu al Red Bull Salzburg. També va tenir etapes com a assistent de la selecció alemanya, encara que el seu salt i la seva consagració definitiva va arribar entre el 2019 i el 2021, quan va assumir el gegant que és el Bayern.

Després del seu pas pel club muniquès, entre el 2021 i el 2023, va assumir la banqueta de la selecció alemanya.

Com juguen els seus equips?

La relació entre Flick i el Barça té un episodi que la parròquia blaugrana no oblidarà mai: el 2-8 a Lisboa, durant la Champions que va acabar durant la pandèmia.

Però... com juguen els seus equips? El tècnic va fer servir un 4-2-3-1 al Bayern amb una línia defensiva alta, pressionant de forma forta i intensa l'equip contrari quan s'acosta a la zona del centre del camp.

De fet, aquesta va ser una de les claus a la pallissa que va donar al Barça el 2020; 3 dels seus primers 4 gols van arribar dins dels 10 segons posteriors a recuperar la possessió, ja que a Flick li agrada mantenir les línies de passada curtes amb els jugadors molt més a prop de la pilota.

Una altra tàctica que utilitza Flick per crear espai en una banda és començar el joc en un costat del camp i atreure gradualment l'oponent perquè es desplaci cap al costat de la pilota.