OFICIAL: Ducati anuncia el fitxatge de Marc Márquez fins al 2026

El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez correrà les dues properes edicions del Mundial de motociclisme a l'equip oficial de Ducati, el Ducati Lenovo Team, juntament amb el vigent campió del món Francesco 'Pecco' Bagnaia després de confirmar-se una operació mediàtica i de gran pes al 'paddock', ja que el 93 intentarà aconseguir la seva novena corona mundial vestit, a partir del 2025, de vermell.

"Marc Márquez serà el nou company de Francesco Bagnaia al Ducati Lenovo Team fins al 2026. El pilot espanyol substituirà Enea Bastianini a l'equip oficial Ducati a MotoGP a partir de la temporada que ve", va anunciar Ducati Corse en un comunicat.

La fàbrica italiana, amb seu a Borgo Panigale (Bolonya), va revelar aquest dimecres el que ja era un secret de domini públic, després que Jorge Martín (actual líder del Mundial i al Prima Pramac Racing, satèl·lit de Ducati) i Aprilia anunciessin el seu fitxatge per a l'any que ve, deixant via lliure un Marc Márquez que a Mugello (Itàlia) va tancar la porta a fitxar pel Pramac i va demanar la moto oficial, que finalment serà seva.

"Ducati Corse es complau a anunciar que ha arribat a un acord amb Marc Márquez per als propers dos anys. Al final de l'actual temporada, en què pilota la Desmosedici GP de l'equip Gresini Racing MotoGP, el vuit vegades campió del món (31 anys) s'unirà al Ducati Lenovo Team al costat de Francesco Bagnaia, on pilotarà el vermell de l'equip de Borgo Panigale fins al 2026”, va afegir l'equip.

El primer a donar la benvinguda al '93' a l'equip oficial de Ducati va ser el director general, Luigi Dall'Igna, que va voler agrair la feina a dos pilots que deixaran Ducati.

"En primer lloc vull agrair tant a Enea Bastianini com a Jorge Martín tota la feina que han realitzat amb nosaltres durant els últims anys i els desitjo el millor per al futur. Aquesta temporada realment estan demostrant que han assolit un nivell increïble i estem segurs de que lluitaran pel títol mundial fins al final", va apuntar.

"Decidir sobre el nou company de Bagnaia al Ducati Lenovo Team no va ser fàcil ja que teníem una llista de pilots realment forts per triar. Finalment la nostra elecció va recaure en un talent indiscutible com Marc Márquez. En poques carreres va aconseguir adaptar-se perfectament a la nostra Desmosedici GP i la seva ambició innata l'empeny a continuar creixent. Al garatge tindrem dos pilots que junts han aconseguit 11 títols mundials i poder comptar amb la seva experiència i maduresa també serà un valor incalculable per al nostre creixement", ha manifestat.

Per la seva banda, Marc Márquez, en les primeres declaracions (facilitades per Ducati Corse) com a futur pilot oficial de fàbrica, va assegurar estar "molt feliç" de poder vestir el color vermell de l'equip oficial Ducati a MotoGP la temporada que ve.

"Pràcticament des del primer contacte amb la Desmosedici GP vaig gaudir pilotant-la i immediatament em vaig adaptar bé. Des d'aquell moment vaig entendre que el meu objectiu era seguir per aquest camí, seguir creixent i unir-me a l'equip on 'Pecco' Bagnaia va ser campió del món durant dos anys seguits ", va assegurar.

"Estic realment feliç de poder fer aquest gran pas a partir del 2025 i agraït per la confiança que Ducati ha dipositat en mi. Finalment, vull agrair a Nadia, Carlo, Michele i tota la família Gresini Racing per obrir-me la porta del seu equip a un moment delicat de la meva carrera. Ara seguirem divertint-nos i donant el millor de nosaltres en allò que queda de temporada, que és la meva prioritat en aquest moment", va revelar.

Marc Márquez té vuit títols de campió del món de motociclisme. El primer, el 2010, el va aconseguir a la llavors categoria petita de 125cc. Dos anys després, es va coronar a Moto2 (2012) i va fer el salt a MotoGP, categoria reina en què acumula sis corones: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Tot això ho va aconseguir amb l'equip oficial d'Honda, un Repsol Honda Team que va decidir deixar després del Mundial del 2023 pels últims resultats dolents i la falta de fiabilitat, potència i capacitat de victòria de la moto de l''ala daurada'.

Va aconseguir llavors una moto Ducati satèl·lit, la del Gresini Racing, per a aquest Mundial 2024 en què torna a gaudir ia lluitar per podis. Amb vista al 2025, portarà la Desmosedici GP d'última generació per optar a tot. A Bagnaia arriba a casa un nou enemic d'alçada.