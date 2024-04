Oficial: Pedro Rocha, candidat a la presidència de la RFEF

L'expresident de la Comissió Gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, ha formalitzat oficialment la postulació per assumir el càrrec de president de la RFEF. Aquest pas s'ha fet després d'aconseguir el suport necessari de 90 avals, i s'anticipa l'arribada de més suports a curt termini.

Aquest moviment confirma la determinació de dirigir l'entitat durant el període que culminarà amb eleccions destinades a renovar l'Assemblea. Segons comunicats del seu equip de premsa, Rocha ha obtingut el suport unànime de totes les federacions territorials, i ha evidenciat un ampli consens al voltant de la seva candidatura.

Rocha va comunicar fa un mes la seva dimissió com a president de la Federació Extremenya de Futbol en un primer pas cap a les eleccions. La setmana passada la Comissió Gestora que es va fer càrrec de la RFEF després de la dimissió de Luis Rubiales va aprovar la convocatòria d'eleccions al seu càrrec de president, ocupat interinament per Pedro Rocha, donant pas a un altre procés electoral per triar la nova Assemblea abans del final d'aquest any.

"Pedro Rocha ha fet aquest pas endavant després d'uns dies de reflexió, després de rebre la confiança d'estaments del món del futbol per garantir l'estabilitat i la unitat que necessita l'entitat en un moment especialment complex, amb una presentació de candidatura per al Mundial, una Eurocopa i uns Jocs Olímpics a l'horitzó més proper", va apuntar la candidatura de Rocha.

"En aquest sentit, la feina que ha desenvolupat els últims mesos al capdavant de la Comissió Gestora de la RFEF s'ha convertit en l'aval de la seva candidatura, com confirma el fet que estigui recolzada per la major part de l'Assemblea, incloses totes les federacions territorials", va afegir.

D'altra banda, la candidatura apunta que Rocha ha buscat el consens, amb una crida al treball en equip, "a unir tots els esforços per al bé del futbol espanyol", i ha animat els protagonistes del futbol a sumar-se a "un projecte integrador i il·lusionant obert a tothom".

Ara com ara, la de Rocha és l'única candidatura formalitzada, tot i que el periodista Carlos Herrera va apuntar recentment el desig d'aspirar al càrrec.