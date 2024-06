OFICIAL | Pere Romeu, nou entrenador del Barça femení fins al 2026

El tècnic Pere Romeu és el nou entrenador del FC Barcelona femení per dues temporades, fins al 30 de juny del 2026, en substitució de Jonatan Giráldez, segons va anunciar el club culer aquest divendres en un comunicat.

El Barcelona també va informar que Pere Romeu estarà acompanyat a la banqueta per Rafel Navarro, que porta al cos tècnic blaugrana des del 2019. El conjunt barceloní va definir Romeu com un "home de club", que va començar a l'entitat el 2017, com part del futbol base masculí, fent-se càrrec del prebenjamí i del Cadet A, on va coincidir amb una de les perles del Barça actual, Pablo Páez Gavira, 'Gavi'.

Posteriorment, el substitut a la banqueta de Jonatan Giráldez va marxar com a entrenador assistent al Viitorul Constanta de Romania, i el 2021, va tornar com a part del cos tècnic del Barça femení, en què ha militat les últimes tres temporades, que s'han saldat amb 10 títols.

"Romeu ha estat també peça fonamental en l'anàlisi tècnica i la preparació dels partits", ha explicat el comunicat de l'equip 'culer'.

El nou tècnic dirigirà un equip que ha guanyat els quatre títols la darrera temporada (Lliga F, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga de Campions), i que ha realitzat la millor campanya de qualsevol equip femení espanyol a la història .

"Estic molt il·lusionat. Tinc per davant un repte molt ambiciós i m'agradaria gaudir-lo al màxim. Porto tres temporades dins de l'equip, sóc coneixedor de la casa, conec el dia a dia de l'equip. Per tant, 100% preparat i amb ganes d'afrontar-ho", deia el tècnic per als mitjans del club.

Adéu a Jonatan Giráldez

Cal recordar que el seu ascens com a primer entrenador és perquè Jonatan Giráldez, el fins ara entrenador del Barça femení, se'n va als Estats Units per entrenar el Washington Spirit de la NWSL.

La seva marxa va portar polèmica perquè es va donar a conèixer a principis d'any i molts aficionats el van acusar de no estar concentrat a l'equip, però no van poder estar més equivocats, ja que l'equip femení va guanyar aquesta temporada el Pòquer de títols: la Lliga F, la Copa de la Reina, la Supercopa i la Champions League.

Per tant, va ser la millor manera de tancar un cicle i donar pas al nou tècnic.