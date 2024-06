'Les Olimpíades de llops solitaris han començat': ISIS amenaça d'atacar París

per Redacció CatalunyaPress

Els partidaris de l'Estat Islàmic han fet una crida que "llops solitaris" duguin a terme atacs amb avions no tripulats a París durant els Jocs Olímpics de 2024 .

Una aparent amenaça de bombardejar la capital francesa va ser publicada en un lloc web vinculat al grup islamista radical.

Una imatge simulada d'algú volant un dron portant un paquet amb l'etiqueta "regal" sobre grans multituds amb la torre Eiffel de fons.

El títol diu: "Les Olimpíades de llops solitaris han començat amb la voluntat d'Al·là (Déu)".

Una publicació al lloc web afegia "les eliminatòries dels llops solitaris han començat, si Déu vol".

Els atacs de llops solitaris generalment fan referència a assassinats motivats pel terrorisme duts a terme per individus sense el suport ni la direcció d'una organització o líder.

Se sap que l'Estat Islàmic (ISIS) s'atribueix la responsabilitat d'aquests incidents fins i tot quan no hi ha evidència de participació directa, com ara el tiroteig d'Orlando del 2016 que va matar 49 persones en un club nocturn LGBT.

La crida a atacar París va ser publicada pel projecte Al-Raud, que Europol ha descrit anteriorment com una “plataforma de transmissió de vídeo per a comunicats de l'ISIS”.

El lloc web atribueix la publicació a l'Al-Adiyat Media Foundation, descrita pels investigadors com un grup pro-ISIS que ha demanat assassinats i la destrucció d'esglésies a tot el món. Publica periòdicament actualitzacions elogioses sobre les activitats dels "soldats del Califat" a diversos països.

El terme Califat es refereix a com l'EI es veu a si mateix com un imperi els súbdits del qual són lleials només al seu líder, sense importar a quin país es trobin.

Les autoritats franceses han reforçat la seguretat a París i les altres 17 ciutats que es faran servir per albergar esdeveniments.

Un jove de 18 anys va ser arrestat recentment sota sospita de planejar un atac a un estadi a Saint-Étienne quan acollirà els jocs olímpics de futbol a finals d'aquest estiu.

L'adolescent, nomenat únicament a Rokhman B, és un ciutadà rus de la comunitat txetxena de majoria musulmana la família del qual es va mudar a França el 2023 i sol·licitava asil, segons els mitjans francesos.