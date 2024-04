L'OMS alerta sobre la possibilitat d'un 'perillós incident nuclear' a Ucraïna

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instat aquest dilluns Ucraïna i Rússia a "evitar" un "perillós incident nuclear" a la central de Zaporíjia, la més gran d'Europa, després que Moscou va denunciar un atac amb drons als voltants de la planta, extrem negat per les autoritats ucraïneses.

"Instem totes les parts a evitar provocar un perillós incident nuclear a Ucraïna, que podria plantejar enormes amenaces immediates i a llarg termini per a la salut humana i el medi ambient", ha assenyalat Tedros a través del seu compte de X.

Les autoritats russes van denunciar uns impactes al recinte de la central, controlada per Rússia des del març del 2022. El primer amb una càrrega explosiva a prop d'una cantina de la planta, mentre que el segon dron va arribar al moll de càrrega i un tercer va impactar contra la cúpula del sisè reactor de la central. Com a conseqüència dels impactes, tres treballadors van resultar ferits.

El director general de l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi, ha declarat que els "imprudents" atacs "augmenten significativament el risc d'un accident nuclear greu i han de cessar immediatament". "Per primera vegada des del novembre del 2022, després d'establir els principis bàsics per evitar un accident nuclear greu amb conseqüències radiològiques, vam confirmar tres impactes directes (...) Això no pot passar", va manifestar.

Grossi ha assenyalat que, aquesta vegada, "tot i que els danys" no "han compromès la seguretat nuclear, es tracta d'un incident greu que tenia el potencial de soscavar la integritat del sistema de contenció del reactor". D'aquesta manera, ha recordat que aquests atacs són un "clar recordatori" de les "persistents amenaces" a aquestes instal·lacions durant un conflicte armat.