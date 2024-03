L'OMS demana als països que donin llum verda a l'acord davant de pandèmies

El director general de l'Organització de la Salut (OMS), el doctor Tedros Adhanom, ha advertit que, aprovar l'Acord sobre prevenció, preparació i resposta davant de pandèmies, que té prevista la seva votació a l'Assemblea General d'aquest mes de maig , "és una missió crítica per a la humanitat", ja que es corre el risc de "deixar el món exposat a les mateixes deficiències que van obstaculitzar la resposta global al Covid-19: manca de coordinació, manca d'intercanvi d'informació i manca d'equitat ".

"Em sento molt encoratjat per l'esborrany revisat del text de negociació, que mostra que els seus esforços per trobar un terreny comú estan progressant en molts aspectes de l'acord, però tots sabem que encara queden àrees crítiques on encara no s'ha arribat a un consens", ha assenyalat el doctor Tedros durant la novena reunió de l´Òrgan de Negociació Intergovernamental.

Així, ha explicat que els estats estan d'acord en qüestions com: la necessitat d'un finançament predictible i sostenible per a la preparació i la resposta davant d'una pandèmia; en la necessitat d‟un sistema equitatiu d‟accés i beneficis; i, en la necessitat d'involucrar el sector privat.

"Tindríem un problema molt més gran si no es posessin d'acord sobre els objectius fonamentals de l'acord", ha afirmat, afegint que, ara, "cal posar-se d'acord sobre com assolir aquests objectius".

En aquest sentit, el doctor Tedros ha asseverat que té "plena confiança" que les nacions aconseguiran posar-se d'acord. "Els insto tots a superar les seves diferències i unir-se en un esperit de cooperació i solidaritat", ha assenyalat.

"No podem permetre que es repeteixi el cicle de pànic i negligència. No podem oblidar el trauma de la pandèmia i les doloroses lliçons que ens va ensenyar a tots. No podem oblidar els set milions de persones que vam perdre -i aquesta és només la xifra oficial, el veritable nombre de víctimes és molt més gran.No podem oblidar les persones que avui continuen lluitant contra el Covid-19 prolongat.No podem oblidar la por que va assotar les poblacions, persones que no van poder acomiadar-se dels seus éssers estimats, que van morir sols als hospitals, la pressió sobre els sistemes de salut i els treballadors sanitaris aclaparats", ha declarat.

Per això, el director general ha apuntat que, tot i que “la tasca és gran i el temps és curt, el benefici potencial no es pot mesurar i perdurarà durant generacions”.

"Tenen l'oportunitat de donar forma a un futur en què les pandèmies s'enfrontin amb mesures decisives i, per descomptat, les comunitats estiguin protegides. La seva feina té el poder de salvar vides, protegir els vulnerables i fer que el món sigui més segur i resilient", ha conclòs.