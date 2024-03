L'ONU aprova un alto el foc ''immediat'' a Gaza

per Helena Celma

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat aquest dilluns una resolució presentada per Algèria que demana un alto el foc a la Franja de Gaza, on han mort més de 32.300 persones com a conseqüència de l'ofensiva militar de l'Exèrcit d'Israel sobre l'enclavament palestí.

"El Consell de Seguretat acaba d'aprovar una resolució llargament esperada sobre Gaza, exigint un alto el foc immediat i l'alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges", ha indicat el secretari general de l'ONU, António Guterres, a la xarxa social X .

El text ha estat aprovat amb 14 vots a favor, zero vots en contra i una abstenció, la dels Estats Units. Això es produeix després que Rússia i la Xina vetessin divendres una proposta de resolució presentada per Washington.