L'ONU demana la integració plena de Palestina

L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat aquest divendres una resolució que exhorta la plena incorporació de Palestina com a Estat membre de l'organització i que, en espera d'aquest possible pas, dota de més veu els palestins, malgrat les queixes frontals expressades pel Govern dIsrael.

La resolució, copatrocinada per desenes de països, entre ells Espanya, ha tirat endavant amb 143 vots a favor, nou en contra --entre ells Israel, els Estats Units, Hongria, Argentina i República Txeca-- i 25 abstencions.

El text, impulsat després del veto nord-americà al Consell de Seguretat a la incorporació plena de Palestina, planteja "drets i privilegis addicionals".

Palestina forma part de l'ONU en qualitat d'Estat observador no membre, al mateix nivell que el Vaticà, però amb aquesta iniciativa tindrà més representació i veu -no pas vot- dins de l'Assemblea.

La resolució exposa a més que "l'Estat de Palestina està qualificat per ser-ne membre" i "recomana al Consell de Seguretat que reconsideri l'assumpte", si bé no pot forçar aquest òrgan perquè ho faci. Així mateix, "reafirma el dret del poble palestí a l'autodeterminació", cosa que passa pel seu "dret a un Estat de Palestina independent" i "la fi de l'ocupació israeliana".

Els països promotors, tot i això, han introduït un matís dins de l'articulat per deixar clar que aquest gest cap als palestins és "excepcional" i "no fixa un precedent", davant l'aparent temor de determinades potències que altres territoris la sobirania dels quals segueix encara en disputa, com ara Taiwan i Kosovo, puguin reclamar també un marc equiparable.

Estats Units es justifica

L'ambaixador adjunt dels Estats Units davant l'ONU, Robert Wood, ha al·legat que el país nord-americà està a favor de la "solució de dos Estats" per resoldre el conflicte entre israelians i palestins, però considera que iniciatives com la votada a l'Assemblea no permeten avançar en aquest objectiu.

"L'estatalitat només arribarà amb un procés de negociacions directes entre les parts", ha recalcat Wood per justificar el 'no' nord-americà, durant un discurs en què ha advocat per treballar perquè la Franja Gaza no sigui "una plataforma per al terrorisme " i que tampoc no hi hagi una nova "ocupació" del dit enclavament per part d'Israel.

En un comunicat previ, la missió nord-americana havia afegit que "mesures unilaterals de les Nacions Unides" com l'adoptada aquest divendres "no contribuiran a una pau sostenible a la regió", per la qual cosa "Estats Units votarà en contra i espera que altres estats membres facin el mateix”.

"Els esforços per progressar en aquesta resolució", havia indicat, "no canvia la realitat que l'Autoritat Palestina no compleix els criteris per esdevenir un Estat de ple dret".

Per part seva, l'ambaixadora britànica davant les Nacions Unides, Barbara Woodward, ha justificat l'abstenció del Regne Unit a aquesta resolució al·legant que "que el primer pas per aconseguir aquest objectiu és resoldre la crisi immediata a Gaza".

Woodward ha remarcat que el Regne Unit està "fermament compromès" amb la solució de dos Estats, però per aconseguir-ho cal abans "aconseguir un acord que alliberi els ostatges i permeti una pausa dels combats", com a pas previ a un alto el foc sostenible i permanent.

L'ambaixadora Woodward també va assenyalar que el Regne Unit segueix profundament preocupat per la perspectiva d'una operació important a Rafah i que no recolzarà aquest acte, llevat que hi hagi un "pla molt clar" per protegir els civils, així com la seva assistència i atenció mèdica .

"No hem vist aquest pla, i per això, en aquestes circumstàncies, no recolzarem una operació important a Rafah", ha conclòs.

Per contra, el ministre d'Exteriors noruec, Espen Barth Eide, sí que ha celebrat una "decisió històrica", emparada en una resolució copatrocinada pel seu país, un dels principals aliats de la causa palestina.

"Ens enorgulleix haver copresentat una resolució sòlida que enforteix Palestina a l'ONU i demanem al Consell de Seguretat que reconsidera la qüestió de la membresia de Palestina", ha afegit el ministre.

Abans de la votació, l'ambaixador israelià, Gilad Erdan, ja havia carregat durament contra la resolució, al·legant que hi ha en joc la supervivència de la Carta de les Nacions Unides.

En aquest sentit, ha criticat les iniciatives destinades a reconèixer l'Estat palestí ja que, segons la seva opinió, implica un "regal" per a Hamàs, "els Hitler del nostre temps".