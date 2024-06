L'ONU demana investigar la mort de metges després de ser torturats a presons d'Israel

per J.C. Meneses Montserrat

Nacions Unides ha demanat aquest dimecres investigar la mort de metges palestins després de ser suposadament torturats a presons israelianes, on havien estat traslladats després de la seva detenció en el marc de les operacions d'Israel a la Franja de Gaza, segons van denunciar les autoritats gazatíes.

"Volem que aquesta mort sigui investigada a fons. Ens oposem fermament al maltractament, l'assetjament i, en alguns casos, la mort de treballadors i professionals mèdics", ha declarat el portaveu adjunt de la Secretaria General de l'ONU, Farhan Haq, durant una roda de premsa.

La vigília, el Govern de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), va denunciar la mort de dos metges --Adnan al Barsh i Iyad al Rantisi-- després d'haver estat sotmesos a descàrregues elèctriques i altres formes de tortura.

Les autoritats van recordar que Israel reté 310 treballadors sanitaris a les seves presons, on estan "sota tortura", i van demanar una investigació internacional".

L'Exèrcit d'Israel va iniciar una ofensiva contra la Franja de Gaza com a resposta als -atacs de Hamàs del 7 d'octubre, que es van saldar amb 1.200 morts i 240 ostatges. Des d'aleshores, les autoritats gazatíes han notificat la mort de prop de 37.400 palestins, als quals se sumen 520 més a Cisjordània i Jerusalem Est per les accions de les forces de seguretat i de colons israelians.

"No es pot permetre" més violència

El portaveu adjunt del secretari general de l'ONU, Farhan Haq, ha assegurat aquest dimecres que "no es pot permetre" més violència, en referència a l'anunci de l'Exèrcit d'Israel sobre l'aprovació d'un pla d'atac contra el Líban, coincidint amb l'escalada a la frontera nord amb el partit-milícia xiïta libanès Hezbol·là, en el marc dels enfrontaments arran dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) contra territori israelià.

"El secretari general (António Guterres) s'ha pronunciat repetidament en contra de qualsevol escalada del conflicte al llarg de la Línia Blava. (...) Ja ha advertit del que ha passat a Gaza, i no ens podem permetre que es produeixi un tipus de violència similar a altres llocs", ha expressat Haq durant una roda de premsa.

Davant un possible inici del conflicte, Haq no ha volgut "especular" sobre el paper de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL), i ha recordat que les tropes de l'ONU presents a zones de guerra s'han sotmès al Consell de Seguretat per assignar "l'ordre apropiada de la missió".

L'Exèrcit israelià i Hezbol·là --recolzat per l'Iran i que compta amb un important pes polític al Líban-- mantenen una sèrie d'enfrontaments des del 8 d'octubre, un dia després dels atacs

perpetrats per Hamàs i altres faccions palestines.

Les tensions han anat a l'alça durant les últimes setmanes i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha advertit recentment que l'Exèrcit israelià "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban. En resposta, el 'número dos' d'Hesbol·là, Naim Qassem, va advertir la setmana passada que una expansió del conflicte derivaria en "devastació i destrucció" a Israel.