L'ONU inclou Israel a la seva 'llista negra' d'entitats perjudicials contra la infància

Nacions Unides ha decidit incloure l'Exèrcit d'Israel en una 'llista negra' de països i entitats acusats de danyar la població infantil a zona de conflicte, una mesura "delirant", ha dit el primer ministre Benjamin

Netanyahu, que no canviarà les accions dels militars israelians. "L'ONU es va posar avui a la 'llista negra' de la història quan es va unir als partidaris dels assassins de Hamàs", ha respost així Netanyahu, que ha definit les Forces de Defensa d'Israel com "l'Exèrcit més moral del món".

"Cap decisió delirant de l'ONU no canviarà això", ha dit Netanyahu després que reaccionés en un primer moment l'ambaixador d'Israel davant l'ONU, Gilad Erdan, que ha representat a través d'un vídeo una suposada conversa telefònica amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.

Erdan ha declarat que se sent "absolutament consternat i repugnat" per la "immoral" mesura adoptada per Guterres. "Qui ha d'acabar en una llista negra és el secretari general, la decisió del qual, des que va començar la guerra i fins i tot abans, incentiva els terroristes de Hamàs per fer servir els nens", ha afegit.

Per part seva, el ministre israelià d'Afers Estrangers, Israel Katz, ha qualificat de "vergonyosa" la decisió. "És un acte de vilania", ha dit, retret a Guterres que es guardés un minut de silenci a les Nacions Unides per la mort del president de l'Iran, Ebrahim Raisi.

"Serà recordat a la història com a secretari general antisemita que va optar per ignorar els crims sexuals de Hamàs i el dret d'Israel a l'autodefensa (...) Aquest pas tindrà conseqüències per a les relacions d'Israel amb l'ONU", ha advertit.

L'ONU carrega contra Israel per filtrar la informació

Hores més tard, el portaveu de la Secretaria General de les Nacions Unides, Stephane Dujarric, ha assenyalat que la conversa amb les autoritats israelianes es tractava d'una "crida de cortesia" per informar de la situació i també per "evitar filtracions".

Tot i això, Israel s'ha decantat per donar a conèixer aquests fets en comptes d'esperar el 18 de juny, data en què estava prevista la publicació oficial de l'informe, i el posterior debat al respecte al si del Consell de Seguretat de l'ONU.

"L'enregistrament en vídeo d'aquesta trucada telefònica de l'ambaixador Erdan i la publicació parcial d'aquest enregistrament a Twitter és impactant i inacceptable i, francament, és una cosa que no havia vist en els meus 24 anys al servei d'aquesta organització", ha retret Dujarric a roda de premsa.

Mitjans israelians avançaven que Guterres havia informat d'aquesta decisió l'agregat de defensa israeliana als Estats Units, el general Hidai Zilberman, per la qual l'Exèrcit d'Israel acompanyarà a partir d'ara organitzacions gihadistes com Estat Islàmic o Boko Haram, i països com l'Afganistan , Birmània o Somàlia.