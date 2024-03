Ordenen bloquejar Telegram arran d'una denúncia de Mediaset, Atresmedia i Movistar

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat suspendre de manera cautelar l'aplicació de missatgeria instantània Telegram arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor.

Segons ha informat Cuatro i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 ha adoptat aquesta decisió en el marc d'una petició de mesura cautelar que van reclamar les companyies audiovisuals perquè es paralitzés l'activitat de l'aplicació de missatgeria mentre es duu a terme la investigació.

El magistrat instructor ha optat per ordenar el bloqueig ja que va requerir informació a l'aplicació i no va rebre cap resposta, segons han apuntat les mateixes fonts consultades.

De moment, Telegram continua operativa, tot i que està previst que en unes hores es produeixi el bloqueig ordenat per l'Audiència Nacional.