L'OTAN està en 'un moment Churchill' amb Rússia després d'envair Ucraïna

El tinent general Fernando López del Pozo, director general de Política de Defensa (Digenpol), ha afirmat aquest dimecres que l'OTAN està actualment a "un moment Churchill" respecte a Rússia després de la invasió a Ucraïna. "Això és clar, hem espavilat", ha afegit.

Així s'ha manifestat durant la seva intervenció al XXXVI Seminari de Seguretat i Defensa a la ponència 'L'OTAN 75 anys després: de l'Atlàntic Nord, al mapamundi; de l'arma nuclear, als hutíes', en què també ha participat la coordinadora de programes de l'oficina de diplomàcia pública de l'OTAN, Paula Redondo.

López del Pozo s'ha pronunciat així després que el moderador, el redactor en cap d'El Periódico de Catalunya, Juanjo Fernández, hagi preguntat als ponents pel dilema plantejat per alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors, Josep Borrell, davant del conflicte a Ucraïna on es pregunta si Europa vivia un moment Churchill o un moment Chamberlain.

Feia referència així Borrell a la política d'apaivagament que va defensar el primer ministre anglès, Arthur Neville Chamberlain, pel que fa al Tercer Reich, a les portes de la Segona Guerra Mundial; mentre que Wiston Churchill, que el va succeir al càrrec, advoco per una política dissuasòria respecte a Adolf Hitler.

En aquest sentit, el Digenpol ha fet primerament un repàs de les relacions entre l'OTAN i Russa remuntant-se al 1997 on les relacions entre les dues parts anaven "pel bon camí del diàleg". "Un camí que avança fins al 2008 quan es produeix la invasió de Geòrgia i comença a haver-hi símbols ben clars que la cosa no va bé".

Fins aquí, ha assenyalat, l'aliança estava en un "moment Chamberlain" perquè el que buscava era l'harmonia i l'apaivagament. "O sigui, calmar la bèstia", ha manifestat, per afegir que ja el 2014 Rússia es va annexionar Crimea mitjançant una guerra "híbrida i subtil" que no va arribar a provocar reacció, cosa que ha qualificat com "el Chamberlain total".

Tot i això, ha reconegut que en l'actualitat, amb el conflicte d'Ucraïna, la situació està "clarament" en "un moment Churchill", cosa que no li ha impedit advocar per l'harmonia en aquesta situació per defensar que no va en contra de la dissuasió.

"L'harmonia és ni més ni menys que pensar que Putin passarà i Rússia continuarà sent-hi, com tots sabem". Per a López del Pozo hi ha determinats ponts que no deuen trencar-se i cal continuar fent un intent de comunicació amb el poble rus per dir-li que l'OTAN no és expansiva. "Té és una política de portes obertes que diu, si vostè vol venir i complir les condicions, nosaltres els acollim. Però nosaltres no anem a buscar-vos".

A manera global, i més enllà de Rússia, el Digenpol s'ha decantat per portar una política en què impere l'"harmonia i l'equilibri" davant de les amenaces que pugui patir l'aliança atlàntica. "És molt fàcil de dir encara que molt complicat, però és, sens dubte, la solució que busca Espanya amb la seva política de defensa".

75 anys de l'OTAN

Durant la seva intervenció per parlar dels 75 anys de l'OTAN, el director general de Política de Defensa ha destacat la solidaritat i la fortalesa que té l'aliança atlàntica gràcies a un esforç de solidaritat entre els membres que la componen.

Segons ha indicat, la unió només es construeix mitjançant la solidaritat que implica que en un moment determinat cada país ha de preocupar-se per la defensa dels seus aliats en llocs que no són el seu primer interès, per si després necessita que la resta vagin a ajudar-los. . "Segueix sent un principi bàsic de la relació entre les nacions perquè és l'única manera d'assolir aquest 'yin i yang' del que estem parlant".

A això hi ha afegit que l'OTAN proporciona una fortalesa que "no té comparació" al món, que s'ha manifestat durant aquests últims 30 anys en què s'hagi doblat el nombre de països que han passat a ser aliats. "Aquí tenim l´exemple de Finlàndia i tenim l´exemple de Suècia, ben recents i ben evidents".

També ha defensat la flexibilitat de l'aliança que permet que els aliats més petits es trobin "còmodes" perquè són consultats ja que les decisions es prenen per consens, i per això tenen la tranquil·litat que no es farà alguna cosa "passant-los per sobre ".

Finalment, pel que fa al futur de l'OTAN, el Digenpol ha indicat que "tot fa pensar" que té la capacitat d'adaptar-se i que complirà la seva "veritable" funció si és fidel al seu ADN i pel que està pensada, com és augmentar la seguretat dels aliats per dissuadir qualsevol mena d'agressió per preservar la forma de vida dels països que la conformen.

"No és el moment de fer-se enrere"

Per part seva, la coordinadora de programes de l'oficina de diplomàcia pública de l'OTAN ha començat també responent a la pregunta de si l'aliança està en un moment Chamberlain o Churchill per afirmar decantar-se també per aquest últim. "Hem pres la decisió de recolzar Ucraïna, no de ficar-nos en una guerra, i no és el moment ara mateix de fer-se enrere".

Pel que fa als 75 anys de l'OTAN, ha destacat que en aquest període de temps l'aliança ha treballat per la pau i la seguretat. "El que fem és celebrar la llibertat dels països per integrar-se en una organització que el protegeix", ha dit, en contraposició a Rússia que no reconeix Ucraïna la seva capacitat de prendre les seves decisions de manera independent en matèries de política exterior.

S'ha referit a la propera cimera de l'OTAN que tindrà lloc a Washington, ciutat on es va signar el tractat que va veure néixer l'aliança i en què s'abordaran abordarà la dissuasió i la defensa. "Només podem prevenir la guerra si tenim una dissuasió molt forta i això és també el missatge que hem d'enviar a Rússia i al president Putin".

El segon dels temes a tractar serà el suport a Ucraïna que ha estat brindat per part dels aliats, en un esforç militar sense precedents. Això ha permès als ucraïnesos lluitar contra Rússia i defensar el seu territori "dels invasors russos" per recuperar el 50% que estava ocupat al començament de la invasió a gran escala.

Finalment, s'abordarà un marc financer a llarg termini per tal que Ucraïna sàpiga el compromís dels aliats, evitant llacunes així "faltes i retards" a proporcionar aquest subministrament de seguretat. "Un sistema en què els aliats, liderats per l'OTAN, puguin coordinar aquesta assistència, tant militar com l'entrenament als militars ucraïnesos".

"Per això esperem que a la cimera de Washington es pugui llançar aquesta iniciativa i que els aliats puguin acordar que sigui l'OTAN la que lideri aquesta coordinació i aquesta prestació d'assistència en matèria de seguretat i formació per a Ucraïna. I un compromís financer pluriennal que també ha posat sobre la taula el secretari general de l'OTAN", ha dit.