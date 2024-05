La pandèmia va disminuir l'esperança de vida gairebé dos anys

Entre el 2019 i el 2021, l'esperança de vida mundial es va reduir en 1,8 anys fins als 71,4 anys --tornant al nivell del 2012--, i l'esperança de vida en bona salut mundial es va reduir en 1,5 anys fins a els 61,9 anys el 2021 (tornant al nivell del 2012).

Així es recull a la darrera edició de les 'Estadístiques Sanitàries Mundials' publicada aquest divendres per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que revela que la pandèmia de Covid-19 va invertir la tendència d'augment constant de l'esperança de vida en néixer i de l'esperança de vida sana en néixer (EVAS).

"La pandèmia va tirar per terra gairebé una dècada d'avenços en la millora de l'esperança de vida en dos anys", lamenta l'organisme sanitari de les Nacions Unides. L'informe 2024 també destaca la desigualtat en aquest assumpte a tot el món. Les regions de l'OMS per a les Amèriques i l'Àsia sud-oriental van ser les més afectades, amb una caiguda de l'esperança de vida d'aproximadament tres anys i de l'esperança de vida saludable de 2,5 anys entre el 2019 i el 2021.

Per contra, la Regió del Pacífic Occidental es va veure mínimament afectada durant els dos primers anys de la pandèmia, amb pèrdues de menys de 0,1 anys a l'esperança de vida i de 0,2 anys a l'esperança de vida sana.

"Segueix havent-hi grans progressos en la salut mundial, amb milers de milions de persones que gaudeixen de millor salut, millor accés als serveis i millor protecció davant les emergències sanitàries", ha dit el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS .

Tot i això, el món està lluny d'assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats amb la salut. "Malgrat els encoratjadors avenços registrats en alguns països i per a algunes afeccions en general, l'esperança de vida ha disminuït i, sorprenentment, el món no està en vies d'assolir ni un sol dels 32 ODS relacionats amb la salut que tenen una meta global", ha dit la doctora Samira Asma, subdirectora general de l'OMS per a Dades, Anàlisi i Lliurament per a l'Impacte.

Les malalties no transmissibles segueixen sent la principal causa de mort

La Covid-19 va emergir ràpidament com una de les principals causes de mort, situant-se com la tercera causa de mortalitat a nivell mundial el 2020 i la segona el 2021. En aquest període es van perdre gairebé 13 milions de vides.

Les darreres estimacions revelen que, excepte a les regions d'Àfrica i el Pacífic Occidental, el Covid-19 es trobava entre les cinc principals causes de mort, convertint-se en la principal causa de mort a les Amèriques per als dos anys.

L'informe de l'OMS també destaca que les malalties no transmissibles (ENT), com ara la cardiopatia isquèmica i l'accident cerebrovascular, els càncers, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la malaltia d'Alzheimer i altres demències, i la diabetis, van ser les principals causes de mort abans de la pandèmia, responsables del 74 per cent de totes les morts el 2019. Fins i tot durant la pandèmia, les ENT van seguir sent responsables del 78 per cent de les morts no relacionades amb el Covid-19.

Augment de l'obesitat i la malnutrició

El 2022, més de mil milions de persones més grans de cinc anys vivien amb obesitat, mentre que més de 500 milions tenien un pes inferior al normal. La malnutrició infantil també era cridanera, amb 148 milions de nens menors de cinc anys afectats per retard del creixement, 45 milions que patien emaciació --massa prims per a la seva estatura-- i 37 milions amb excés de pes.

L'informe destaca a més els importants reptes sanitaris a què s'enfronten les persones amb discapacitat, els refugiats i els migrants. El 2021, uns 1.300 milions de persones, és a dir, el 16 per cent de la població mundial, tenien alguna discapacitat. Aquest grup es veu afectat de manera "desproporcionada" per les desigualtats sanitàries derivades de "condicions evitables, injustes i inequitatives", segons l'informe.

L'accés a l'atenció sanitària per als refugiats i els migrants continua sent limitat, ja que només la meitat dels 84 països enquestats entre el 2018 i el 2021 proporcionen serveis de salut finançats pel govern a aquests grups a nivells comparables als dels seus ciutadans. Això posa en relleu la "urgent" necessitat que els sistemes de salut s'adaptin i abordin les persistents desigualtats i les canviants necessitats demogràfiques de les poblacions mundials.

Compliment dels objectius de desenvolupament sostenible

Tot i els contratemps causats per la pandèmia, el món ha fet alguns progressos cap a l'èxit de les metes del Triple Billó i els indicadors relacionats amb la salut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Des del 2018, 1.500 milions de persones més van aconseguir millorar la seva salut i benestar.

Tot i els èxits, l'augment de l'obesitat, l'alt consum de tabac i la contaminació persistent de l'aire obstaculitzen el progrés. La cobertura sanitària universal es va estendre a 585 milions de persones més per sota de l'objectiu de mil milions.

A més, és probable que només 777 milions de persones més estiguin adequadament protegides durant les emergències sanitàries el 2025, per sota de l'objectiu de mil milions fixat al 13è Programa General de Treball de l'OMS. Aquesta protecció és cada cop més important a mesura que els efectes del canvi climàtic i altres crisis mundials amenacen cada vegada més la seguretat sanitària.

"Encara que hem avançat cap als objectius del triple bilió des del 2018, encara queda molt per fer. Les dades són el superpoder de l'OMS. Hem d'utilitzar-les millor per aconseguir més impacte als països", ha dit Asma. "Si no s'acceleren els progressos, és poc probable que s'arribi a cap dels ODS de salut per al 2030", ha reiterat.