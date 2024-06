Pànic a l'Estació Espacial Internacional per la ruptura d'un satèl·lit rus

per Redacció CatalunyaPress

Els astronautes de l'Estació Espacial Internacional (ISS) es van veure obligats a refugiar-se després que un satèl·lit rus fora de servei es trenqués en gairebé 200 trossos.

A les nou persones a bord de l'estació espacial se'ls va demanar que es refugiessin durant aproximadament una hora quan es van detectar la runa, segons ha informat la NASA.

No se sap què va provocar el trencament del satèl·lit rus d'observació de la Terra Resurs-P1, que va ser declarat mort el gener del 2022.

L'agència espacial russa, Roscosmos, que va operar el satèl·lit, encara no ha reconegut públicament l'esdeveniment als seus canals oficials.

El Comando Espacial dels Estats Units (USspacecom) va dir que estava rastrejant l'eixam de runes, però que no hi ha una amenaça immediata per a altres satèl·lits.

LeoLabs, l'empresa que monitoritza l'òrbita terrestre baixa utilitzant una xarxa global de radars, va dir que estava rastrejant almenys 180 objectes que s'havien desprès després de la ruptura, però que aquest número podria augmentar.

El mateix portaveu va dir que era massa aviat per determinar què va causar la ruptura.

"A causa de l'òrbita baixa d'aquest núvol de runes, estimem que passaran setmanes o mesos abans que el perill hagi passat", va dir LeoLabs a Reuters.

La NASA va afegir: "Poc després de les 9 pm EDT, la NASA va ordenar a les tripulacions a bord de l'estació espacial que es refugiessin a les seves respectives naus espacials com a mesura de precaució estàndard després que se'ls informés d'una ruptura del satèl·lit a una altitud propera a la de l'estació el dimecres anterior.

El Dr. Jonathan McDowell, astrònom del Centre d'Astrofísica Harvard-Smithsonian, va dir que la causa podria haver estat una explosió a bord.

"Aquests esdeveniments poden variar des d'alliberaments de baixa energia d'alguns trossos de runa a causa del despreniment de l'aïllament, fins a esdeveniments energètics deguts a un petit impacte o l'explosió d'una bateria de bord", va escriure a X.