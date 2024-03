El Papa alerta sobre la possibilitat de guerra que amenaça Europa

El Papa ha lamentat que els vents de la guerra "bufen cada vegada més forts sobre Europa i sobre el Mediterrani" i ha fet una crida perquè "no se cedeixi a la lògica de les armes i del rearmament".

"La pau no es construeix mai amb les armes, sinó estenent la mà i obrint el cor", ha manifestat Francisco abocat al balcó de la lògia central de la basílica de Sant Pere davant uns 100.000 fidels per a la benedicció de l'Urbi a Orbi.

De la mateixa manera, ha reclamat "un intercanvi de presoners" entre Rússia i Ucraïna a la Pasqua de Resurrecció alhora que ha sol·licitat que s'obri la "possibilitat de l'accés d'ajudes humanitàries a Gaza" i ha exhortat "l'alliberament ràpid dels ostatges israelians segrestats el 7 d'octubre passat per Hamàs.

"Que Crist ressuscitat obri un camí de pau per a les martiritzades poblacions d'aquestes regions. Alhora que convido a respectar els principis del dret internacional, faig vots per un intercanvi general de tots els presoners entre Rússia i Ucraïna: tots per tots !", ha declarat el Pontífex", ha assegurat.

El Pontífex s'ha referit així a les "roques pesades" que avui "tanquen les esperances de la humanitat", com "la roca de la guerra, la de les crisis humanitàries, la de les violacions dels drets humans o la del tràfic de persones".

Per això, ha demanat a Déu que a través del "sepulcre buit" obri "el camí de la vida enmig de la mort", "el de la pau al mig de la guerra", "el de la reconciliació enmig de l'odi " i "el de la fraternitat enmig de l'enemistat".

"Sense el perdó dels pecats no és possible sortir dels tancaments, dels prejudicis, de les sospites recíproques o de les presumpcions que sempre absolen un mateix i acusen els altres", ha dit el Papa.

El Papa ha aprofitat -com és habitual- la benedicció apostòlica per enumerar els conflictes oberts al món començant "pels d'Israel i Palestina", i "Ucraïna". "No permetem que les hostilitats en curs continuïn afectant greument la població civil, ja de per si extenuada, i principalment els nens", ha afegit. I ha reiterat així que la guerra és sempre “un absurd i una derrota”.

D'altra banda, ha instat a no oblidar-se de Síria, "que fa catorze anys que pateix les conseqüències d'una guerra llarga i devastadora" i s'ha referit al Líban, "afectat des de fa temps per un bloqueig institucional i per una profunda crisi econòmica i social, agreujats ara per les hostilitats a la frontera amb Israel".

El Papa també s'ha referit a la Regió dels Balcans Occidentals, on s'estan fent "passos significatius cap a la integració en el projecte europeu" i ha demanat que "les diferències ètniques, culturals i confessionals no siguin causa de divisió, sinó font de riquesa per a tot Europa i per al món sencer”.

Així mateix, ha encoratjat "les converses entre Armènia i Azerbaidjan perquè, amb el suport de la Comunitat internacional, puguin prosseguir el diàleg, ajudar les persones desplaçades, respectar els llocs de culte de les diverses confessions religioses i arribar com més aviat millor a un acord de pau definitiu".

El Pontífex s'ha referit també a Haití "perquè cessi com més aviat millor la violència que lacera i eixampla el país, i pugui progressar en el camí de la democràcia i la fraternitat".

També ha demanat que es doni confort als Rohinyà, "afligits per una greu crisi humanitària" i s'obri el camí de la "reconciliació a Myanmar, país copejat des de fa anys per conflictes interns, perquè s'abandoni definitivament tota lògica de violència" .

El Pontífex també ha demanat que s'obrin "vies de pau al continent africà, especialment per a les poblacions exhaustes al Sudan ia tota la regió del Sahel, a la Banya d'Àfrica, a la regió de Kivu a la República Democràtica del Congo i a la província de Cap Delgado a Moçambic, i posi fi a la prolongada situació de sequera que afecta àmplies zones i provoca carestia i gana".

