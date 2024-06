El Papa demana a la comunitat internacional que enviï amb ajuda humanitària a Gaza

El Papa ha demanat a la comunitat internacional que proporcioni urgentment ajuda humanitària a la població de la Franja de Gaza, durant aquest diumenge.

"Ànim a la comunitat internacional a actuar amb urgència i per tots els mitjans possibles per ajudar la població de Gaza esgotada per la guerra: ¡l'ajuda humanitària ha de poder arribar als qui la necessiten i no s'ha de permetre que ningú l'aturi!" , ha assegurat el Pontífex.

Les declaracions de Francesc arriben poc abans que Jordània aculli una conferència internacional centrada a l'emergència humanitària a Gaza. El Pontífex ha agraït aquesta "important iniciativa" convocada pel Rei de Jordània, el president d'Egipte i el secretari general de les Nacions Unides.

El Papa també ha recordat el desè aniversari d'una trobada de pregària per la pau a Terra Santa en què van participar presidents d'Israel i Palestina, Simón Peres i Mahmoud Abbas. En record d'aquest gest, el Papa va tornar a resar als jardins del Vaticà.

"Aquesta reunió va demostrar que és possible unir forces i que fer la pau requereix coratge, molt més coratge que fer la guerra. Per això encoratjo les negociacions en curs entre les parts, encara que no siguin fàcils --va explicar el Papa--. I espero que les propostes de pau per a un alto el foc en tots els fronts i l'alliberament dels ostatges s'adoptin immediatament, en benefici dels palestins i els israelians”.

El Papa també s'ha referit durant l'Àngelus a altres conflictes com el d'Ucraïna: "Encoratjo tots els esforços per garantir que es pugui establir la pau com més aviat millor amb assistència internacional". Per acabar, ha instat a no oblidar el conflicte a Birmània.

La vigent guerra entre el govern israelià i Hamàs

La guerra entre Hamàs i Israel que va esclatar el 7 d'octubre del 2023 va començar amb un atac sorpresa llançat per Hamàs des de la Franja de Gaza cap a territori israelià. A la matinada d'aquell dia, militants de Hamàs van dur a terme una ofensiva massiva que va incloure el llançament de milers de coets i míssils cap a ciutats i poblacions israelianes, així com incursions terrestres a diverses comunitats properes a la frontera de Gaza.

L'atac va ser coordinat i aclaparador, superant les defenses aèries israelianes i causant nombroses víctimes civils i militars. Militants de Hamàs també van infiltrar a Israel utilitzant túnels i van dur a terme assalts armats a les comunitats frontereres, prenent ostatges i provocant un caos generalitzat.

La resposta d'Israel va ser ràpida i contundent. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van llançar una sèrie d'atacs aeris i terrestres dirigits a objectius estratègics dins de Gaza, incloent-hi infraestructures de Hamàs, llançadores de coets i centres de comandament. El govern israelià va declarar l'estat d'emergència i va mobilitzar tropes addicionals per contenir l'amenaça i assegurar les zones afectades.

L'escalada del conflicte va resultar en un alt nombre de baixes a banda i banda i una devastació significativa a la Franja de Gaza. La comunitat internacional ha expressat la seva preocupació per la violència i ha fet cridats a un cessament al foc, encara que les tensions continuen sent altes i el conflicte ha continuat, amb un impacte humanitari considerable a la població civil.