El Papa es reunirà divendres que ve amb un centenar de còmics de tot el món

per Gabriel Izcovich

El Papa es reunirà el proper divendres 14 de juny amb més de cent còmics procedents de tot el món, en el marc d'un esdeveniment cultural al Vaticà destinat a estrènyer els llaços entre l'Església catòlica i el món de la comèdia. Hi participaran coneguts artistes com Whoopi Goldberg o les espanyoles Belen Cuesta Llamas, Cristina Castaño, Sara Escudero Rodriguez o Victoria Martin.

Segons ha informat l'Oficina de Premsa del Vaticà en un comunicat publicat aquest dissabte, l'audiència tindrà està organitzada conjuntament pel Dicasteri vaticà per a la Cultura i l'Educació i el Dicasteri per a la Comunicació.

El Vaticà assenyala "l'impacte significatiu que l'art de la comèdia té al món de la cultura contemporània" i assegura que a través del "talent humorístic i del valor unificador del riure, avui s'ofereixen reflexions úniques sobre la condició humana i la situació històrica". De la mateixa manera, destaca que la comèdia pot “contribuir a un món més empàtic i solidari”.

Fins ara, han confirmat la seva presència a l'audiència un total de 105 còmics de 15 països i 68 acompanyants. Fa dues setmanes, Francisco es va reunir a la plaça de Sant Pere amb el famós actor i director italià Roberto Benigni per celebrar la primera Jornada Mundial de la Infància.

La trajectòria del Papa Francesc

El Papa Francisco, el nom del qual de naixement és Jorge Mario Bergoglio, va néixer el 17 de desembre de 1936 a Buenos Aires, Argentina. Fill d'immigrants italians, va créixer en una llar modesta i va desenvolupar una profunda vocació religiosa des de jove. Després d'estudiar i obtenir un títol com a tècnic químic, va sentir la crida al sacerdoci i va ingressar al seminari de Villa Devoto. El 1958, es va unir a la Companyia de Jesús, coneguda com els jesuïtes, on va començar la seva formació religiosa i acadèmica.

Va ser ordenat sacerdot el 13 de desembre de 1969. Al llarg dels anys, Bergoglio va exercir diverses funcions dins de l'ordre jesuïta ia l'Església Catòlica argentina. El 1992, va ser nomenat bisbe auxiliar de Buenos Aires, i el 1998, arquebisbe de la mateixa ciutat. El seu treball pastoral es va caracteritzar per un fort compromís amb els pobres i els marginats, així com una vida austera i senzilla.

El 13 de març de 2013, Jorge Mario Bergoglio va ser elegit com el Papa número 266 de l'Església Catòlica, prenent el nom de Francesc en honor a Sant Francesc d'Assís. Aquest nom reflecteix el desig d'una Església pobra i per als pobres, enfocada a la humilitat, la pau i la cura de la creació. Francesc és el primer papa jesuïta, el primer papa de les Amèriques i el primer no europeu en més de mil anys.

Durant el pontificat, el Papa Francesc ha treballat incansablement per reformar l'administració del Vaticà, advocar per la justícia social i ambiental, i promoure el diàleg interreligiós. El seu enfocament pastoral i el seu estil accessible han ressonat amb milions de persones arreu del món, convertint-lo en una figura influent tant dins com fora de l´Església Catòlica.