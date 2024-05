Parisins s'organitzen per cagar-se al riu Sena abans que es banyi Macron

Una paraula clau (hashtag, en llenguatge de “xarxes socials”) està enlairant-se significativament a França en X - abans conegut com Twitter-: #JeChieDansLaSeineLe23June, el que traduït a l'espanyol seria 'Em cagaré al Sena el 23 de juny' Aquestes paraules van acumular prop de 25.000 publicacions en poques hores aquest divendres 24 de maig.

Aquest hashtag va néixer dijous 23, poc després d'un anunci: el de la data en què Anne Hidalgo, alcaldessa de París, haurà de nedar al riu parisenc. L'objectiu: demostrar que el curs d'aigua és utilitzable, mentre que se celebraran dues proves dels Jocs Olímpics de París (del 26 de juliol a l'11 d'agost) (el triatló i la natació en aigües obertes), així com una disciplina dels Jocs Paralímpics. (28 agost-8 setembre, paratriatló). La promesa de banyar-se al Sena també ha estat realitzada pel president francès, Emmanuel Macron.

El president de la República encara no ha anunciat la data en què es banyarà al Sena, però algunes fonts indiquen que podria coincidir amb Anne Hidalgo. Sigui com sigui, alguns internautes han decidit llançar una campanya per fastiguejar el pla de bany dels líders francesos.

Una realitat ambiental alarmant

Més enllà de la broma, aquest fenomen posa en relleu un problema greu: l'estat de contaminació del Sena. Un estudi bacteriològic recent va revelar una sobrerepresentació de bacteris indicatius de contaminació fecal al riu. El mes d'abril passat, l'ONG Surfrider Foundation va donar la veu d'alarma sobre el preocupant estat de les aigües del Sena, afirmant que no estan preparades per a les competicions olímpiques.

El hashtag #JeChieDansLaSeineLe23June és, per tant, indirectament una crítica a la gestió mediambiental per part de les autoritats locals i nacionals. Posa en relleu la preocupació de molts ciutadans per l'estat real de les aigües del Sena, malgrat els esforços de neteja que es duen a terme des de fa mesos.

Una crida a la responsabilitat

Encara que la campanya és principalment una broma, els creadors del hashtag i diversos participants van emfatitzar la importància de no prendre la trucada literalment. Defecar directament al Sena, o transportar excrements per llançar-los allà, serien actes perillosos i irresponsables. Les aigües residuals de les llars passen per plantes de tractament, cosa que fa ineficaç qualsevol intent coordinat de contaminació per aquesta via.