El Parlament de Tailàndia aprova la legalització del matrimoni homosexual

El Parlament de Tailàndia ha aprovat aquest dimecres una reforma que permetrà legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, una fita inèdita a tot el sud-est asiàtic i que ara depèn del vistiplau del Senat i de la promulgació final per part del rei.

La llei, que tècnicament suposa una bateria d'esmenes al Codi Civil, es va aprovar amb el vot a favor de 400 dels 415 diputats presents a la cambra, després d'un debat que es va estendre durant quatre hores. Només deu legisladors hi han votat en contra.

Els canvis eliminen l'al·lusió a l'home i la dona per descriure el matrimoni, optant per la fórmula de "dos individus", mentre que l'estatus legal deixarà de ser "marit i dona" per convertir-se en "parella casada".

"Vull convidar-vos a fer història", ha proclamat un dels impulsors, el diputat Danuphonrn Punnakanta, de Phai Tai, abans de la votació. Amb aquest canvi, considera que Tailàndia "redueix la disparitat a la societat i comença a crear igualtat", informa 'The Bangkok Post'.

A Àsia, només Taiwan i el Nepal tenen lleis que reconeixen els drets de les parelles homosexuals i Tailàndia aspira a adherir-s'hi en algun moment d'aquest any. El Senat té previst començar a examinar el text a l'abril, encara que no hi ha un termini fix per acabar els tràmits.